«Британия на пороге политического унижения» — о возможных сценариях брексита

За несколько отведённых дней Мэй не смогла поменять что-то кардинально в своём предложении. Многие ожидали увидеть новые компромиссные идеи, но Мэй предпочла ещё раз публично защитить свой изначальный проект с минимальными поправками. Это ставит вопрос о ближайшем будущем Великобритании . Что будет дальше? Есть несколько вероятных сценариев.

Британские элиты находятся в подавленном состоянии в связи с невозможностью уйти из Евросоюза на своих условиях. Они рассчитывали заключить такой договор, который сохранял бы все экономические преимущества союза, но при этом давал бы Великобритании полный контроль над иммиграцией граждан ЕС. В этих требованиях англосаксам было категорически отказано. Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла убедить парламент проголосовать за свой план брексита (он был решительно отвергнут: против — 432 голоса, за — 202). Помимо всего прочего, английским сэрам и пэрам не понравилось, что их заставляют финансировать проекты ЕС в текущем году и налагают ограничения на физическую границу с Ирландией

Таким образом, речь идёт о провале двухлетних переговоров с Брюсселем , которые должны были завершиться бесповоротным goodbye уже в марте 2019 года. Ещё одна попытка договориться с Вестминстером была предпринята в понедельник, 21 января. Однако за несколько отведённых дней Мэй не смогла поменять что-то кардинально в своём предложении. Многие ожидали увидеть новые компромиссные идеи, но Мэй предпочла ещё раз публично защитить свой изначальный проект с минимальными поправками. Это ставит вопрос о ближайшем будущем Великобритании. Что будет дальше? Есть несколько вероятных сценариев.

1. Радикальный. No deal.

Англичане игнорируют дедлайн и выходят без соглашения. Это означает автоматический разрыв торговых связей, аннулирование правил Шенгена и политическую изоляцию. Великобритания перестаёт быть полноправным членом ЕС, и все внутренние договоры, регулирующие отношения между странами союза, теряют свою силу. Сложно представить, чтобы подобный выстрел в ногу действительно состоялся. Да и сама позиция Мэй заключалась в том, чтобы не допустить такого шокирующего развития событий.

2. Хитрый план.

Британские элиты думают о том, чтобы выстроить свои отношения с ЕС в качестве ассоциированного государства. Например, так, как это делает Норвегия (участвует в Европейской экономической зоне и Шенгене), не являясь членом ЕС, или же Турция (упрощённый иммиграционный режим и продвинутые двусторонние торговые договоры). Этот мягкий вариант брексита, однако, не устраивает Брюссель, поскольку его идеология базируется на свободном передвижении людей и капиталов. Иначе вся модель оказывается нежизнеспособной и делает ненужным ЕС как единой целое.

3. Унижение.

Великобритания созывает повторный референдум о брексите. При этом признаётся, что элиты страны не в состоянии выполнить народное волеизъявление, несмотря на громогласные обещания. Последствия этого шага могут быть самыми печальными, вплоть до массовых протестов и радикальной политической поляризации общества на многие годы вперёд. Ведь если можно переиграть настолько важный общественный договор из-за сиюминутной выгоды, то какие правила можно ещё нарушить? И даже активные противники брексита в правящих кругах признают, что это «последний из возможных вариантов».

Британские элиты вертятся ужом на сковороде, но будут рано или поздно вынуждены признать силу ЕС. Ближайший месяц станет этому подтверждением.