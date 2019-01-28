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В Венесуэле военные провели марш 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Военные Венесуэлы провели марш, чтобы продемонстрировать высокий моральный дух на фоне давления, которое испытывает страна со стороны США, сообщает венесуэльское министерство обороны в Twitter.
"Сегодня, 28 января, мужчины и женщины наших доблестных Вооруженных сил продемонстрировали высокий моральный дух перед непрекращающимися атаками по стороны американского империализма. Наш долг — защищать Венесуэлу", — говорится в сообщении.
В Twitter выложено видео, как более сотни военных идут по улице во главе с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом.
"Настало время для патриотической, революционной активности. Эта активность захватывает нас на этом новом этапе защиты нашей родины", — приводятся слова главы ведомства.
Ранее глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, пообещал амнистию военным, поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро, и предложил перейти им на свою сторону.
Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
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В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , США
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