В Венесуэле военные провели марш

Военные Венесуэлы провели марш, чтобы продемонстрировать высокий моральный дух на фоне давления, которое испытывает страна со стороны США , сообщает венесуэльское министерство обороны в Twitter.

"Сегодня, 28 января, мужчины и женщины наших доблестных Вооруженных сил продемонстрировали высокий моральный дух перед непрекращающимися атаками по стороны американского империализма. Наш долг — защищать Венесуэлу", — говорится в сообщении. 📌Hoy #28ENE19 los hombres y mujeres de nuestra Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostraron su alta moral ante los constantes ataques del imperialismo estadounidense. ¡Es deber de nosotros defender a Venezuela! #LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/6oi812eWmk— Prensa FANB (@PrensaFANB) 28 января 2019 г.

В Twitter выложено видео, как более сотни военных идут по улице во главе с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом.

"Настало время для патриотической, революционной активности. Эта активность захватывает нас на этом новом этапе защиты нашей родины", — приводятся слова главы ведомства.

Ранее глава оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, пообещал амнистию военным, поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро , и предложил перейти им на свою сторону.

Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".