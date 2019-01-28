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На Украине пропал задержанный капитан судна «Норд», сообщил адвокат 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.
"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.
Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков.
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