На Украине пропал задержанный капитан судна «Норд», сообщил адвокат

Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине , пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.

"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков.