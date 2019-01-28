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На Украине заговорили о похищении Януковича из России 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинский спецназ может похитить из России бывшего президента республики Виктора Януковича, однако для этого властям страны необходимо просчитать риски и взять на себя ответственность. С таким заявлением в эфире телеканала «Эспрессо» выступил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктор Ягун.
«Единственная возможность как-то вырвать его оттуда (из России — прим. «Ленты.ру») — это проведение спецоперации», — сказал он.
Ягун отметил, что для осуществления этого плана необходим «политический дух» — желание руководства страны и его готовность взять на себя ответственность в случае провала операции.
«У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах», — охарактеризовал Ягун украинских спецназовцев.
При этом он признал, что существует вероятность провала операции.
24 января Оболонский суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Януковича рассматривалось заочно в связи с тем, что тот находится на территории России, куда бежал в 2014 году.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , СБУ , Lenta.ru
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