WSJ: Трамп допустил второй шатдаун

По его словам, шансы на достижение успешных переговоров менее чем за три недели "меньше, чем 50 на 50". Для таких переговоров создана специальная комиссия в конгрессе из 17 законодателей.

Трампа также спросили, станет ли приемлемым сделка, которая будет предполагать выделение менее $5,7 млрд, которые американский президент требует для строительства стены. На это он ответил, что сомневается.

Кроме того, работа правительства может быть снова приостановлена, если конгресс откажется от выделения финансирования мексиканской стены, такой сценарий допустил Трамп.

Шатдаун — частичная приостановка работы правительства США — был остановлен 27 января. Он продолжался с 22 декабря, став самым длительным за всю американскую историю.