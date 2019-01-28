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WSJ: Трамп допустил второй шатдаун 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal о том, что сомневается в возможности республиканцев и демократов прийти к приемлемому для него компромиссному решению по финансированию стены на границе с Мексикой в ближайшие недели.
По его словам, шансы на достижение успешных переговоров менее чем за три недели "меньше, чем 50 на 50". Для таких переговоров создана специальная комиссия в конгрессе из 17 законодателей.
Трампа также спросили, станет ли приемлемым сделка, которая будет предполагать выделение менее $5,7 млрд, которые американский президент требует для строительства стены. На это он ответил, что сомневается.
Кроме того, работа правительства может быть снова приостановлена, если конгресс откажется от выделения финансирования мексиканской стены, такой сценарий допустил Трамп.
Шатдаун — частичная приостановка работы правительства США — был остановлен 27 января. Он продолжался с 22 декабря, став самым длительным за всю американскую историю.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Wall Street Journal , Мексика , США
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