Савченко предложила программу урегулирования конфликта в Донбассе

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в рамках децентрализации власти в 2020 году в стране будет 24 области и более 1,5 тысячи объединенных территориальных общин. В мае 2018 года на Украине было создано 733 территориальных общин, они составляют почти 30% общей площади Украины и в них проживают 6,3 миллиона человек.

"Удовлетворяя нарастающий запрос общества и параллельно выполняя минские договоренности, особый статус нужно предоставлять не Донбассу, а равноправный статус, путем полной децентрализации, надо предоставлять всем территориальным (административным) общинам Украины", — говорится в программе, опубликованной на сайте политика в понедельник.

Савченко считает, что изменение административного устройства в пределах унитарной, соборной и неделимой Украины является процессом "реальной децентрализации и созданием мощного муниципалитета, как основы государства". По ее мнению, такие изменения являются обязательными для урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, депутат Рады считает, что для достижения мира на востоке Украины власти должны снять какие-либо ограничения на участие в выборах для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, также в регионе необходимо "развести боевое столкновение" и после этого "ввести механизм сосуществования в одном государстве воюющих сторон по разные стороны линии фронта".

Верховная рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.