Америка не смогла расколоть венгерский орешек

Россия в Европе укрепляет свои союзнические связи. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об отказе в усилении давления на Москву и Пекин, несмотря на исходящие об этом призывы из Белого дома. Насколько прочна и незыблема позиция венгра и сможет ли он не растерять свой настрой, заняв нейтральную позицию в вопросе отношений с РФ, как это ранее сделали в Австрии — в материале News.ru.

Как пишет The Wall Street Journal , подобное заявление премьер сделал на встрече с американским послом в декабре 2018 года. Он не принял сторону США по вопросам кибершпионажа со стороны КНР и не стал поддерживать Киев на фоне ещё больше усложнившихся отношений с Москвой. По данным источника, Орбан сообщил, что Венгрия хочет выдерживать нейтралитет, как Австрия, и настаивает на самостоятельной политике без подсказок из Вашингтона. Он также выразил свой протест против встреч между НАТО Украиной на уровне министров, однако при этом подтвердил, что страна остаётся активной участницей альянса. В подтверждение своих слов глава правительства рассказал о планах по увеличению числа военных, проходящих службу в НАТО.

Уже давно ни для кого не секрет, что многие европейские страны придерживаются того же мнения, что и сам Орбан. Кто-то говорит об этом в открытую, как например в Италии или Австрии, кто-то — выражает тихую поддержку РФ. Вместе с тем Европа никак не может преодолеть зависимость от США в вопросах выстраивания системы безопасности и антироссийской экспансии в регионе.

Но что это — политическая игра или грамотно продуманная новая европейская политика?

Дальше слов дело не идёт

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что тем самым Орбан демонстрирует, что не желает действовать в рамках либерального консенсуса в том числе и в отношении России.

Для РФ это ничего не изменит, считает он, так как о такой позиции венгерских властей было известно и раньше.

«На Западе сторонники либерального миропорядка, когда говорили, что Европа не вся действует в рамках либерального консенсуса, называли Польшу и Венгрию. Здесь сенсации нет. В том, что Венгрия не разделяет эту позицию в отношении Москвы», — уверен Салин.

Другое дело, что Орбан, как и значительное число делающих такие заявления политиков, — популист и его слова не всегда конвертируются в дела. По крайней мере в дела, которые нужны России.

Когда дело доходит до продления или введения новых санкций в отношении России, достаточно юридически оформленного официального протеста только одной страны, чтобы они были отменены, так как продлеваются ограничения консенсусно. Но в такие моменты почему-то никто официально не возражает, в том числе и Венгрия, и санкции продлеваются.

«В Италии вице-премьер делает эти заявления, но они не конвертируются в юридически значимые действия. То же самое и с Орбаном. Политика — это не только слова, но и дела, а здесь дальше слов дело не идёт», — подытожил Салин.

Политолог Алексей Мартынов , поясняя News.ru процессы, происходящие в Будапеште, отметил, что Австрия действительно занимает нейтральную позицию и страны её влияния — Венгрия, север Италии и Италия в целом, то есть те страны, которые раньше были частью Австро-Венгрии.

«Они традиционно идут в фарватере Вены, а не Вашингтона или Брюсселя, в тех случаях, когда Австрия занимает особую позицию, вспоминая о своём нейтральном статусе, особенно это касается отношений России и Европы», — сказал Мартынов.

Политик нового времени

В свою очередь декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов склонен считать, что Орбан представляет собой новые европейские государства, которые давно хотели заявить о своей особой позиции, правда, большинство из них находится под влиянием США.

«Если взять Польшу, Румынию, Болгарию и т. д., то Венгрия была всегда обособлена от Евросоюза , отчасти это имеет исторические корни. Венгры — угро-финны, они никак с окружающими не совпадают по своим этнокультурным характеристикам», — сказал Шатилов.

Кроме того, внутри ЕС венгры также изначально заняли очень жёсткую позицию защиты своих национальных интересов, особенно после того, как к власти пришёл Орбан, который провозгласил фактически такой патриотический курс и сделал ставку на некую особую роль Венгрии внутри ЕС, как лидера «неприсоединившихся», нейтральных государств.

Это и позиция Венгрии по России, по украинскому вопросу, по мигрантам, которых венгры отказываются принимать, поясняет эксперт. То есть в качестве тактического союзника, по крайней мере пока Орбан остаётся у власти, Венгрию таковым можно воспринимать.

Говоря о том, почему всё же Европа по санкциям против РФ выступает единым фронтом, Шатилов подчеркнул, что голосование выглядят заранее срежиссированным, потому что политическое руководство ЕС, ориентированное на партнёрство с США, перед этим очень жёстко обрабатывает всех участников голосования, чтобы не было диссонанса, чтобы никто не голосовал против. А это с учётом коллегиального принципа может привести к серьёзным в том числе и внутренним потрясениям для ЕС.

«Поэтому идёт обработка участников голосования, начиная от угроз санкций уже внутри самого ЕС. Для этого есть возможности и с точки зрения распределения ресурсов, и с точки зрения распределения грантов на развитие тех или иных отраслей экономики», — сообщил собеседник.

Однако для Европы сохраняется возможности предоставления всяких «пряников» и бонусов. Поэтому пока ЕС удаётся поддерживать относительное единство голосования в Брюсселе, другое дело, что голоса протеста периодически прорываются в Австрии, Венгрии, Италии, реже — во Франции и Германии. И это неприятные «звоночки». Пока Штатам удаётся через своих партнёров обрабатывать Европу и продавливать свои идеи. Но не исключено, что в конечном итоге кто-то из стран Старого света решит пойти на принцип. Другое дело, что Россия является, конечно, для некоторых стран важным экономическим партнёром, но вступать из-за неё в конфликт с Брюсселем они считают нецелесообразным. Такие страны, скорее, готовы пойти на конфликт из-за мигрантов или по вопросу присоединения Украины к НАТО, чем из-за антироссийских санкций.