Тимошенко лидирует в президентском рейтинге при поддержке более 20% избирателей

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге при поддержке более 20% избирателей. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

"По последнему опросу, если бы выборы состоялись в это воскресенье, Тимошенко готовы были бы поддержать 20,2% избирателей из числа тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании", — сказал он.

При этом в целом ее готовы поддержать 14,1% из числа всех избирателей.

На втором месте, по словам эксперта, шоумен Владимир Зеленский , за которого готовы отдать голоса 12,6% (8,8%).

Пятерку замыкает лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко , которого поддерживают 10,7% (7,5%).

При этом Лесничий отметил, что на избирательные участки 31 марта готовы прийти около 78% опрошенных. "Обязательно в голосовании примут участие 45%, скорее всего, примут — 33%", — сказал он.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Если ни один из кандидатов не получит поддержку более половины избирателей, принявших участие в голосовании, второй тур выборов состоится 21 апреля.

Опрос проводился с 17 по 25 января. Погрешность не превышает 2,2%.