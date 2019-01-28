Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге при поддержке более 20% избирателей 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге при поддержке более 20% избирателей. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.
"По последнему опросу, если бы выборы состоялись в это воскресенье, Тимошенко готовы были бы поддержать 20,2% избирателей из числа тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании", — сказал он.
При этом в целом ее готовы поддержать 14,1% из числа всех избирателей.
На втором месте, по словам эксперта, шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 12,6% (8,8%).
На третьем и четвертом местах — один из основателей "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко и действующий президент Петр Порошенко с 11,9% (8,3%).
Пятерку замыкает лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко, которого поддерживают 10,7% (7,5%).
При этом Лесничий отметил, что на избирательные участки 31 марта готовы прийти около 78% опрошенных. "Обязательно в голосовании примут участие 45%, скорее всего, примут — 33%", — сказал он.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Если ни один из кандидатов не получит поддержку более половины избирателей, принявших участие в голосовании, второй тур выборов состоится 21 апреля.
Опрос проводился с 17 по 25 января. Погрешность не превышает 2,2%.
ТАСС: последние новости
WSJ: премьер Венгрии отказал США в усилении давления на Россию и Китай С начала протестов "желтых жилетов" во Франции погибли 11 человек Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией
Комментарии3
В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
Читайте также
Видео
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Русский флот напугал НАТО
Оружие Армия
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа
Происшествия Другое
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение