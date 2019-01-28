WP (США): причины, по которым будет трудно предложить Мадуро «золотой парашют»

The Washington Post (США) обсуждают варианты ухода действующего президента и ищут для него «золотой парашют». Пока США продолжают бесцеремонные попытки навязать некое параллельное правительство Венесуэле , в статьеобсуждают варианты ухода действующего президента и ищут для него «золотой парашют».

Аргентина, Бразилия, Президент Венесуэлы оказался в трудной ситуации. Уличные протесты против него набирают обороты. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо (Juan Guaidó) провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, и в этом его поддержали США, Канада Колумбия и ряд других стран Латинской Америки. Однако многие высокопоставленные военные офицеры Венесуэлы продолжают поддерживать Мадуро, что повышает вероятность масштабного кровопролития.

Президент Трамп заявляет о том, что США рассматривают все возможные варианты действий в отношении венесуэльских властей, включая введение экономических санкций и применение военной силы. Однако один чиновник администрации, пожелавший сохранить свое имя в тайне, недавно намекнул, что США, возможно, помогут Мадуро найти «способ ухода» — предположительно отъезд из страны — если тот согласится покинуть свой пост мирно. Гуайдо дал понять, что в этом случае Мадуро может рассчитывать на амнистию.

Однако авторы этой статьи — Эндрю Беннетт , Ария Хей и Закари Риттер — выяснили в ходе своего расследования, что вариант со ссылкой и амнистией для Мадуро — по сути, «золотой парашют» — будет довольно трудно реализовать на практике. Более того, венесуэльцы могут решить, что их попросту обманули, если Мадуро избежит правосудия. Тем не менее, если удастся уговорить Мадуро мирно прокинуть президентский пост, такой вариант развития событий, несомненно, окажется менее дорогостоящим, нежели военная интервенция.

Итак, возможен ли «золотой парашют»? Как это будет выглядеть?

1. Проблема заслуживающего доверия обещания

Для лидера, который столкнулся с серьезными проблемами на родине, ссылка может показаться заманчивым вариантом. По сравнению с тем, чтобы уйти в отставку и остаться на родине, когда придется довериться обещаниям об амнистии, ссылка долгое время была одним из самых надежных способов обеспечить себе неприкосновенность.

Однако в последнее время по миру прокатилась волна уголовных процессов, в рамках которых обвинение привлекало к ответственности лидеров, где бы они ни находились. Такие лидеры, как бывший президент Либерии Чарльз Тейлор (Charles Taylor) и чадский диктатор Хиссен Хабре (Hissène Habré), сначала получили от международного сообщества обещание не привлекать их к ответственности в том случае, если они согласятся на ссылку, а затем им все равно пришлось предстать перед судом. Ссылку больше не стоит считать гарантией неприкосновенности.

Как продемонстрировал Дэниэл Крчмарик, новые международные судебные процессы постепенно меняют отношение к ссылке. Как он выяснил, прежде лидеры, виновные в массовых репрессиях, отправлялись в ссылку примерно с такой же частотой, как и те лидеры, которые не совершали ничего подобного. Но с конца 1990-х годов, когда был создан Международный уголовный суд и когда арестовали бывшего чилийского лидера Аугусто Пиночета , лидеры, виновные в серьезных преступлениях против прав человека, стали выбирать вариант со ссылкой в шесть раз реже по сравнению с лидерами, которые не совершали подобных преступлений.

По мнению Крчмарика, в результате подрыва надежности варианта ссылки возникает «дилемма правосудия». У лидеров возникают серьезные трудности с поисками безопасных убежищ — и появляется гораздо больше стимулов для того, чтобы бороться до конца, как это произошло с ливийским лидером Муаммаром Каддафи . С другой стороны, угроза уголовного преследования должна с самого начала заставить лидеров отказаться от нарушений прав человека. Другими словами, когда речь идет о проблемных лидерах всегда должен быть некий баланс между прекращением конфликтов и предотвращением будущих нарушений.

Каким образом это применимо к Мадуро? Возможно, он не хочет отправляться в ссылку, потому что в феврале 2018 года Международный уголовный суд уже начал «предварительное расследование», чтобы проверить сообщения о том, что венесуэльский режим применил чрезмерную силу против демонстрантов. Однако пока Мадуро не был признан виновным в массовых убийствах мирных граждан, в чем Международный уголовный суд обычно обвиняет лидеров. Возможно, он предпочтет уйти со своего поста и уехать из страны, прежде чем начнется такое кровопролитие, которое заставит Международный суд выдать ордер на его арест. Но чем дольше он остается на своем посту — и чем больше преступлений совершают его силы — тем труднее ему будет получить «золотой парашют».

2. Какая страна может принять Мадуро, решившего уехать из Венесуэлы?

Крчмарик и политолог Абель Эскриба-Фолч (Abel Escribà-Folch) выяснили, что многие лидеры выбирают ссылку в соседних странах или в странах-союзницах. Однако Мадуро оттолкнул от себя многих соседей, а его основные иностранные сторонники — Китай, Куба, Россия и Турция — возможно, имеют веские причины для того, чтобы ему отказать. К примеру, Россия вложила миллиарды долларов в режим Мадуро и может захотеть, чтобы он остался у власти, а не отказывался от нее. Тем не менее, США и их союзники могут убедить Кубу или какую-то другую страну принять Мадуро.

3. Эффект прогрессирующих разрушений

Если прозвучит предложение об иммунитете от уголовного преследования, возможно, будет достаточно трудно убедить лидера в том, что это предложение необходимо принять немедленно, иначе оно утратит силу. В своей работе Беннетт, Хей и Риттер пишут, что лидеры часто откладывают момент принятия решения по предложению об иммунитете, пытаясь между тем одолеть оппозицию. К примеру, бывший лидер Мануэль Антонио Норьега (Manuel Antonio Noriega) пережил два предложения американцев о предоставлении «золотого парашюта», удерживаясь во власти, пока наконец переговоры не зашли в тупик и США не вмешались военными методами.

Однако США могут использовать экономические санкции, чтобы убедить Мадуро в том, что время не на его стороне.

4. Проблема согласования

Множество сторон должны согласовать свои позиции, чтобы можно было предлагать Мадуро ссылку. Правительство, выдвигающее это предложение, должно согласовать все внутри себя, свои позиции должны согласовать правительство и диктатор, диктатор и оппозиция, а также группировки в ближайшем окружении Мадуро. В результате возникает масса возможностей для недопонимания и неудачи.

К примеру, внутри правительства, которое выступает с предложением о ссылке, могут возникнуть разногласия касательно пункта об амнистии, что выльется в смешанные сигналы, как это случилось в Норьегой. Оппозиционная партия может поддержать предложение в частном порядке, но выступить против него публично, ослабив попытки свергнуть режим и надеясь на вмешательство иностранных правительств. Наконец, действующие лидеры могут бояться внутреннего переворота, поэтому им приходится торговаться, чтобы добиться амнистии и одновременно помешать попыткам противников компромиссов сорвать сделку об амнистии. Оппоненты часто раскрывают информацию о секретных переговорах, выворачивая ее в свою пользу, чтобы сорвать сделку.

Другими словами, любое предложение «золотого парашюта» для Мадуро должно содержать в себе ответы на следующие вопросы: кто может уехать из страны вместе с ним и с какой степенью иммунитета? Смогут ли Мадуро и остальные сохранить доступ к своим счетам в иностранных банках? К какому моменту он должен покинуть свой пост?

Коротко говоря, хотя мирный уход Мадуро является гораздо более предпочтительным вариантом по сравнению с военной интервенцией, для его реализации потребуется провести серьезную дипломатическую работу, чтобы согласовать интересы множества сторон.