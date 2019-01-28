Бурджанадзе объяснила угрозы Саакашвили слабостью властей Грузии

Саакашвили накануне заявил телекомпании «Рустави-2», что вернется в страну, как только решит, что «активная часть Грузии и оппозиция» обеспечат ему «72-часовое свободное передвижение» на территории страны. По его словам, «это является сценарием смены руководства мирным путем».

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«Если бы у Саакашвили была бы поддержка, о которой он говорит, то ему бы и 72 часов не потребовалось бы, чтобы осуществить свои планы, настолько слаба и неэффективна сегодня власть в стране. У Бидзины Иванишвили нет идейных соратников, он просто пользуется тем, что люди не хотят Саакашвили. Поэтому Бидзина Иванишвили сделал все возможное для того, чтобы сохранить Саакашвили как главную оппозиционную силу, используя его как пугало, как страшилку», — сказана Нино Бурджанадзе газете ВЗГЛЯД.

При этом, по ее словам, ситуация в стране «достаточно шаткая, и, если недовольство граждан, а это недалеко, дойдет до предела, Бидзина Иванишвили не удержится во власти».

«Я надеюсь на благоразумие нашего общества. Однако Иванишвили сделал все для роста просаакашвилевского электората. Мы, конструктивная оппозиция, не хотим нестабильности и беспорядков, мы хотим изменить ситуацию путем выборов. Хотя, и это тоже зависит от политики Иванишвили, есть вероятность радикализации развития событий», — сказала экс-председатель парламента.

Саакашвили заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий. Однако Нино Бурджанадзе считает, что тот также должен понести ответственность за вовлечение страны в войну-2008.