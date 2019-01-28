Объявленный в Грузии в розыск бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство мирным путем".
"Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путем", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" из США.
Он добавил, что ведет борьбу с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили.
"Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв", — сказал бывший президент.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них его заочно осудили к тюремным срокам. Его также объявили во внутригосударственный розыск.
В эфире радио Sputnik грузинский политолог, публицист Арно Хидирбегишвили отметил, что Саакашвили старается напомнить о себе.
"Это пиар Саакашвили. Вся его речь была спектаклем. О нем все забыли, и он старается напомнить о себе. Он набавляет себе очки — например, его фраза о том, что он десять миллиардов инвестиций может внести в Грузию. Это просто неуважение к населению и подкуп населения Грузии. Саакашвили назвал сумму, приблизительно в два раза превышающую состояние Иванишвили. Этим он показывает народу, мол, в отличие от Иванишвили, я могу внести сюда большие инвестиции. Он просто не может вернуться, так как он обвиняемый. И спектакль, который он поставил вместе с руководителем телекомпании "Рустави 2", был рассчитан на низкий уровень населения — политически необразованного и в преддверии выборной кампании, которую они уже начали, пока правящая партия тянет, занимаясь внутренними разборками", — сказал Арно Хидирбегишвили.