Грузинский политолог: речь Саакашвили на «Рустави 2» была спектаклем

Объявленный в Грузии в розыск бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство мирным путем".

"Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путем", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" из США.

Он добавил, что ведет борьбу с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили

"Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв", — сказал бывший президент.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них его заочно осудили к тюремным срокам. Его также объявили во внутригосударственный розыск.

В эфире радио Sputnik грузинский политолог, публицист Арно Хидирбегишвили отметил, что Саакашвили старается напомнить о себе.