Толкнувшему Скабееву украинцу напомнили о правила поведения

«Я написал украинскому журналисту и напомнил ему о правилах», — ответил он на вопрос о последствиях поступка Сидоренко.

При этом Хольген подчеркнул, что Скабеева также получила от него напоминание о правилах.

Ирины Геращенко. На прошлой неделе Ольга Скабеева снимала репортаж для своего шоу на канале «Россия» параллельно телеинтервью заместителя председателя Верховной рады Украины

По этой причине Сергей Сидоренко оттолкнул россиянку, после чего агрессивно по отношению к ней повел себя член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза.