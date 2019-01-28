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Толкнувшему Скабееву украинцу напомнили о правила поведения 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский журналист Сергей Сидоренко получил напоминание о правилах поведения за толчок в ПАСЕ коллеги из России Ольги Скабеевой. Об этом РИА Новости рассказал представитель генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольген.
«Я написал украинскому журналисту и напомнил ему о правилах», — ответил он на вопрос о последствиях поступка Сидоренко.
При этом Хольген подчеркнул, что Скабеева также получила от него напоминание о правилах.
На прошлой неделе Ольга Скабеева снимала репортаж для своего шоу на канале «Россия» параллельно телеинтервью заместителя председателя Верховной рады Украины Ирины Геращенко.
По этой причине Сергей Сидоренко оттолкнул россиянку, после чего агрессивно по отношению к ней повел себя член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза.
Березе о правилах поведения еще в четверг напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предупредил украинца, что если тот не извинится перед Скабеевой, то получит «звонкую оплеуху».
Комментарии3
В мире , Сергей Сидоренко , Ирина Геращенко , Рамзан Кадыров , Совет Европы , Верховная Рада , РИА Новости
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