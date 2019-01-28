При первом снеге Париж встает на колени

Мне однажды рассказали об одном простом и интересном методе дрессировки слонов в Индии . Hачинать следует с очень раннего детства, пока слонята, как все младенцы, доверчивы, податливы и не сильны физически. К ноге слонёнка привязывают обыкновенную верёвку, дёргая за которую, ему указывают в каком направлении двигаться.

В случае каприза или сопротивления, силы дрессировщика, приложенной к верёвке будет достаточно, чтобы настоять на своём и заставить слонёнка подчиняться.

Очень скоро простое присутствие верёвки на слоновьей ноге безоговорочно ассоциируется у дрессируемого с невозможностью применить собственную волю в любых обстоятельствах и он покорно запоминает это, принимая, как неизбежность. Когда слонёнок подрастает и оказывается в весовой категории, несовместимой с возможностями дрессировщика, он продолжает следовать командам хлипкой верёвки на могучей ноге, всё с той же покорностью, даже не пытаясь попробовать не повиноваться и обнаружить, таким образом, собственную мощь.

Это называется «усвоенное бессилие» («impuissance assimilée»): выдрессированный субъект не подозревает о своих возможностях и не сомневается в бесполезности противостоять навязываемым ему командам, тогда как на самом деле он свободно может им не подчиняться, поскольку обладает силой, много превосходящей сноровку дрессировщика…

Вы спросите, при чём тут снег. А снег при всё той же «ноге» и той же «верёвке».

Каждую зиму во Франции непременно случается то, что уже лет тридцать как принято уклончиво называть в прессе и метеосводках «снежным эпизодом (»épisode neigeux»). То есть упрямо считается, что кроме как в нескольких горных и предгорных регионах страны, где снег веками выпадал и выпадает регулярно, в относительно больших количествах, где к нему привыкли и умеют жить вместе с ним, несмотря на то, что с той же регулярностью, каждый год, тысячи жилищ остаются без электричества и отопления, пока невыспавшиеся работники электрокомпании сутками сидят на столбах, починяя рухнувшие провода, — в остальных областях Франции, он всё-таки редкость, исключение, почти аномалия, его не следует рассматривать, как ежегодную неизбежность, к нему не следует привыкать, адаптироваться и готовиться.

Авось, на следующий год повезёт и не выпадет. Так что, неча колёса на зимнюю резину менять, коли (может быть!) пронесёт.

История знавала, конечно, разного рода неожиданности, но вдруг да больше не узнает. Да, было дело, страшной зимой 1709 (она так и называется «Большая зима»), когда 6 января, в День Богоявления, темпeратура во Франции начала падать с -1, 4 С°, достигнув к 14 января -23 С° (согласно замерам Франсуа Араго) и продержалась на этом минимуме более трёх недель, вызвав повсеместно перебои со снабжением, голод и смерти от обморожения. В Париже тогда за три недели погибло более 24.000 человек и 600 000 человек — во всей Франции.

Растерялись, были не готовы, не успели перестроиться и научиться жить в холодe…

Но это ж когда было! Это ж врядли снова произойдёт! А если вдруг и случится, то теперь ведь совсем не те времена, когда в Париже дерева на растопку категорически не хватало и взять было неоткуда, все и перемёрзли. Если теперь что случится, мы подкрутим крантик, усилим отопление и уж как-нибудь перезимуем, не помрём.

За последние 30 лет количество «снежных эпизодов» остаётся стабильным — по одному каждый год, более или менее серьeзной длительности и интенсивности. И каждый раз реакция на эту зимнюю обыденность неизменнa: обождите, рассосётся. Не будем ударяться в панику и ненужные расходы, менять у машин зимнюю резину и учиться ездить, когда пригоршни снежинок ссыпаются на ветровое стекло, а под колёсами мокрыми хлопьями разлетаются в разные стороны ошмётки тaющего «снежного эпизода».

По моим личным наблюдениям, самое большое изумление у французов — жителей городов вызывают начальные кадры русского фильма «Старый Новый год», где под лёгкие аккорды песни «Снег идёт» рулит обычная Москва: бегут троллейбусы, пыхтят грузовики и в снежной пене скользят вертлявые «жигулята».

В качестве беглого эксперимента, я показываю эти кадры самым разным людям и констатирую одинаковые реакции: молодёжь изумляется в стиле «Боже мой, Холмс, но как?!» Старики удручённо кивают: «Когда-то и мы так умели. Пока не окомфортились до умопомрачения».

Сегодня во Франции, при первых падающих снежинках в буквальном смысле встаёт страна. Страна встаёт не на бой, а на колени, перед даже не климатической, техногенной или военной катастрофой, но всего лишь перед наибанальнейшей очевидностью: зимой в Европе тоже выпадает снег и уживаться с ним на самом деле проще простого.

Это хорошо знают все жители менее обессиленных городским комфортом регионов: горная глубинка не замирает ни на минуту — там автомобилисты лихо бороздят едва очищенные от завалов дороги, не снижая скорости и не провоцируя аварий. Там по горному серпантину без перебоев ходят школьные автобусы и ловко лавируют, прижимаясь к отвесным скалам фермерские грузовики.

Зато в столице и ближайших пригородах, при первых трепещущих в воздухе белых хлопьях возникает мгновенная паника, застопоривается движение, многочасовые пробки занимают главенствующее место на передовицах и в выпусках новостей.

Опаздывают и просто опасливо встают посреди покрытого лёгким инеем пути пригородные поезда, и без того давно уже не отличающиеся когда-то хвалёной и окончательно забытой пунктуальностью. Толпы усталых и нервных пассажиров мечутся между информационными бюро и ещё функционирующими рейсовыми автобусами, надеясь успеть протолкаться и не встать намертво в пятичасовой пробке. Ещё хуже ситуация на автодорогах: в 2001 году «снежный эпизод» создал настолько невообразимую панику, что возвращавшимся с работы людям пришлось заночевать в машинах и там же удовлетворять необходимые потребности.

Даже в отдалённых и не перенасыщенных движением предместьях иногда может понадобиться несколько часов, чтобы проехать какие-нибудь десять километров. Mне самой однажды несказанно повезло в 2009 году: я успела привезти домой детей с занятий конным спортом, потому что вовремя сообразила поехать обходными путями, по плоской местности, вдоль реки, избегая склоны и пригорки, а выехавшие непосредственно вслед за мной родители по основной дороге во всеобщей панике неумения и опасения перед «снежной ездой», застряли намертво и вернулись домой семь (!) часов спустя, преодолев расстояние в 5 километров…

Происходит это не столько от отсуствия зимней резины, сколько от изначального страха перед непривычными погодными условиями, которые давно и прочно внесены в прейcкурант природных катаклизмов декретами французких префектур, запрещающими движение общественного транспорта в моменты «снежных эпизодов».

Немедленно отменяются все школьные автобусы и школьные учреждения судорожно начинают бить в набат, оповещая родителей: срочно приезжайте и забирайте ваших детей, мы не можем взять на себя ответственность за иx безопасную перевозку, автокомпании, берущие, к слову сказать, непомерную плату за проездные билеты, не желают рисковать, развозя детей на летней резине, и равно не желают менять летнюю резину на зимнюю, потому что это дорoго, а снег, может быть, скоро кончится и больше не пойдёт, к чему такие траты?

Все претензии к префектурам, запрещающим возить детей, как только идёт снег и к автокомпаниям, не желающим тратиться на смену резины. А пока не ходят автобусы и дороги забиты паникующими в пробках автомобилистами, приезжайте, как хотите, и забирайте ваших детей. «Снежный эпизод» намечается на ближайшие несколько дней, так что, все школьные занятия на текущую неделю отменяются, школы закрываются, сидите дома и ждите окончания «снежного эпизода».

Последний «эпизод» только что напомнил о себе в прошлый вторник, когда обещанный всеми метео-сводками «в отдельных регионах» снег неожиданно пошёл с утра в парижских предместьях и мобильные телефоны родителей немедленно забренчали катастрофическии смс-ками, призывающими забрать детей, как можно скорее, пока ледниковый период не захватил врасплох всю страну.

В холле интернационального колледжа, куда мне удалось пробиться через уже охваченные паникой дороги и улицы толпилась вся англофонная секция, слышалась преимущественно английская речь и всё происходящее напоминало сцену из американского фильма «Прямой репортаж из Багдада»: казалось, что всех срочно эвакуируют вертолётами, перед началом бомбёжки…

Снег, между тем, к тому времени уже прекратил пудрить всем мозги и мирно таял, пока перепуганные насмерть всё равно ехали враскоряку, на скорости 20 км/час.

На всякий случай, чтоб чего не вышло, занятия отменили и на два последующих дня…

В супермаркетах уже можно было наблюдать отдельных (к счастью, редких!) граждан, затаривающихся продуктами первой необходимости на пару лет вперёд: вдруг, да перебои со снабжением из-за блокировки дорог? Такие граждане неистребимы в любых обстоятельствах. Я хорошо помню, как точно такие же граждане опустошали прилавки, скупая макароны и соль, во время войны в Персидском заливе (1990 год), пока центральное телевидение не вынуждено было официально напомнить, что ни макароны, ни соль в Персидском заливе не производят.

A в 2010 году затянувшийся «снежный эпизод» продержался почти два месяца, поставив под реальную угрозу мощность французских АЭС, 23000 домов несколько дней сидели без электричества, потом пошли наводнения и про снежный эпизод быстро забыли, честно надеясь, что в новом году он не повторится…

Эту настырно не умирающую надежду на «авось рассосётся» я наблюдаю во Франции уже 30 лет, в течение которых «снежные эпизоды» крепчают, а способность населения и инфраструктур адекватно на них реагировать «не фиксирует ни малейшей положительной динамики», как пишут в отчётах осторожные теоретики-технократы.

В такие моменты, при наглядной демонстрации «усвоенного бессилия», страну можно брать, что называется, голыми руками, потому что, напоминаю, в категории «кто кого заборет» и самого сильного можно легко водить на нитяном поводке, при условии умелой дрессировки. Как говорится, если завтра война…

И да: это всё, конечно же, не только про снег и верёвочку.

Можно сказать, не про снег вовсе.