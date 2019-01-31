Евросоюз не выдвигал никакого ультиматума по Венесуэле, заявила Могерини

ЕС не выдвигал "ультиматума" Венесуэле , обозначенные сроки, в том числе для работы контактной группы по Венесуэле, необходимы для того, чтобы реалистично оценить условия для организации новых выборов, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини

"Нет, не используйте, пожалуйста, слово ультиматум, это не относится ни к европейской культуре, ни к моей. Ультиматума нет", — заявила она журналистам в Бухаресте, отвечая на вопрос, можно ли считать, что выборы теперь должны пройти в течение "ультиматума" в 90 дней.

Ранее Могерини сообщила, что страны ЕС согласовали с рядом латиноамериканских государств создание сроком на 90 дней международной контактной группы по Венесуэле, которая должна способствовать созданию условий для проведения новых выборов в этой стране.

"Есть просто решение стран, которые уже вошли в контактную группу, и тех, которые, я надеюсь, присоединятся к нам в ближайшие дни, провести работу в установленный срок, чтобы избежать использования времени для затягивания процесса. И чтобы получить реалистичную оценку по времени организации выборов, чтобы совместно оценить, продвигается ли работа или она не приводит к результату на месте. В таком случае группа прекратит работу по истечении этого срока", — сказала Могерини.

По ее словам, группа может быть распущена и раньше этого срока, если не будет результатов, или, напротив, срок ее работы будет продлен, если будет "положительная динамика" в отношении организации выборов.