В УПЦ подтвердили, что Винницкая епархия смогла защититься от радикалов

Верующие Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви обратились в полицию и смогли добиться защиты своих прав от радикалов из "новой церкви", заявил во вторник священник Херсонской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Шкиль.

За последнюю неделю в полицию Винницкой области поступили десятки жалоб о нарушении прав на свободу вероисповедания. Правоохранители призвали местные власти не вмешиваться в деятельность церкви и напомнили об ответственности за такое вмешательство.

"Верующие дали такой отпор радикалам, что у тех, думаю, надолго пропало желание устраивать какие-либо мероприятия возле нового кафедрального собора. Винницкую полицию достали уже незаконные действия местных властей именно из-за обращений общин, настоятелей", — написал Шкиль на своей странице в Facebook.

Шкиль также призвал прихожан защищать свои храмы всеми доступными законными методами, в частности опираясь на статьи Конституции Украины.

"Если какому-то председателю сельсовета или райадминистрации захочется провести собрание территориальной общины по вопросу "перехода" в СЦУ ("святейшая церковь Украины" — ред.), тыкните ему эти статьи под нос. А если его это не остановит — обязательно подавайте в суд по этим статьям. И вот когда по парочке-тройке таких возмутителей общественного спокойствия суд вынесет обвинительный приговор, тогда и другие задумаются, стоит ли им это делать", — заключил он.

"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

В последнее время сообщения о том, что начался силовой захват храмов канонической УПЦ, стали поступать из разных частей страны. Так, глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент сообщил, что священники "новой церкви" пришли в храм в Черниговской области Украины в сопровождении членов украинской националистической организации С-14 и от полиции не последовало никакой реакции.