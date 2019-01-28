Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Гуаидо попросил Мэй не возвращать Мадуро золото Венесуэлы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, попросил британского премьера Терезу Мэй не возвращать правительству венесуэльского лидера Николасу Мадуро золотые слитки.
Об этом сообщает Ambito со ссылкой на обращения Гуаидо. Отмечается, что также оппозиционер направил такое же письмо управляющему Банка Англии Марку Карни.
По данным издания, спикер Национальной ассамблеи не получил ответов ни от Мэй, ни от Карни.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказался выдать Мадуро золото на $1,2 млрд
RT на русском: последние новости
WSJ: премьер Венгрии выступил против политики давления США на Россию Лидер «Океана Эльзы» не будет участвовать в выборах президента Украины Абэ назвал 2019 год кульминационным в переговорах с Россией
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Марк Карни , Тереза Мэй , Bloomberg , Венесуэла
Читайте также
Видео
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Конфликты
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Кого поддержит армия Венесуэлы
Латинская Америка В мире
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение