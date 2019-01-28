Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, попросил британского премьера Терезу Мэй не возвращать правительству венесуэльского лидера Николасу Мадуро золотые слитки.
Об этом сообщает Ambito со ссылкой на обращения Гуаидо. Отмечается, что также оппозиционер направил такое же письмо управляющему Банка Англии Марку Карни.
По данным издания, спикер Национальной ассамблеи не получил ответов ни от Мэй, ни от Карни.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказался выдать Мадуро золото на $1,2 млрд