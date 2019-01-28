СМИ: Гуаидо попросил Мэй не возвращать Мадуро золото Венесуэлы

Об этом сообщает Ambito со ссылкой на обращения Гуаидо. Отмечается, что также оппозиционер направил такое же письмо управляющему Банка Англии Марку Карни

По данным издания, спикер Национальной ассамблеи не получил ответов ни от Мэй, ни от Карни.