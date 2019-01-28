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У россиян стали собирать компромат на страну
У россиян стали собирать компромат на страну

Наряд жены Макрона в египетском храме удивил публику 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внешний вид жены президента Франции Эмманюэля Макрона Бриджит Макрон привлек внимание публики во время совместной поездки супругов в Египет. Об этом сообщает Daily Mail.
Первая леди с мужем посетили древнеегипетские храмы, высеченные в скале Абу-Симбел на западном берегу Нила.
Abaca Press / ТАСС
На экскурсию 65-летняя Макрон надела кроссовки Run Away французского люксового бренда Louis Vuitton вместе с классическим серым костюмом.
На официальном сайте Louis Vuitton упомянутая обувь недоступна, однако аналогичная пара продается по цене 650 евро (около 60 тысяч рублей).
В январе 2018 года для официального визита в город Сиань, Китай, Брижит Макрон выбрала пальто Louis Vuitton ярко-красного цвета. Оттенок пальто совпадал с цветом флага этой страны, а золотые пуговицы напоминали о желтых символах на флаге — одной большой и четырех малых пятиконечных звездах.
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