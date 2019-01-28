Глава ДНР заявил, что интеграция с Россией перешла в интенсивную фазу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переходе в интенсивную фазу процесса интеграции ДНР с Российской Федерацией

"Интеграция Донбасса с Россией перешла в интенсивную фазу. Но говорить, что она закончится завтра, еще (рано. — Прим. ред.)", — сказал Пушилин журналистам.

Он пояснил, что планируется ряд мероприятий, в том числе участие в выставках предприятий ДНР. Глава республики также подчеркнул, что процесс интеграции будет весьма интенсивным и во многом это связано с "агрессивной риторикой Киева".