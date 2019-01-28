Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переходе в интенсивную фазу процесса интеграции ДНР с Российской Федерацией.
"Интеграция Донбасса с Россией перешла в интенсивную фазу. Но говорить, что она закончится завтра, еще (рано. — Прим. ред.)", — сказал Пушилин журналистам.
Он пояснил, что планируется ряд мероприятий, в том числе участие в выставках предприятий ДНР. Глава республики также подчеркнул, что процесс интеграции будет весьма интенсивным и во многом это связано с "агрессивной риторикой Киева".
"Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться, соответственно, приближаться туда, куда мы идем (в сторону интеграции с Россией. — Прим. ред.)", — пояснил Пушилин.