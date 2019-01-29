Потерявшийся мальчик рассказал, что его спас медведь

Полицейские Северной Каролины два дня искали потерявшегося в лесу трехлетнего Кейси. Когда его нашли, он рассказал о медведе, который оберегал его эти дни. Об этом сообщила The Guardian.

Мальчик двое суток просидел в кустарнике. Причем погодные условия были настолько плохими, что полицейским даже приходилось сворачивать поиски. Шеф округа Крейвен Чип Хьюз рассказал прессе, что найденный ребенок сразу же сообщил о своем друге, который согревал его два дня. Об этом же говорила и тетя Кейси, Бринна.

Мальчик играл с другими детьми на заднем двое своей бабушки в Эрнуоле, но не вернулся домой. Ночью температура опускалась до минус шести градусов по Цельсию, дул ветер и лил сильный дождь, и участник спасательной операции не надеялись, что найдут легко одетого Кейси живым.

В поисках участвовали сотни добровольцев, вертолеты и дроны, подразделение К-9. Спасателям пришлось искать мальчика по пояс в воде.

Однако Кейси отделался несколькими царапинами, очень хотел пить и просился к маме. Возможно, он придумал медведя, который спас ему жизнь. Но это не отменяет того факта, что чудеса случаются.