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Япония ускорит решение вопроса о Курилах по декларации 1956 года 

Р-Спорт 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Токио ускорит переговоры о заключении мирного договора с Россией на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года, заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
На прошлой неделе Абэ посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которых была подтверждена готовность двух стран продолжить переговоры о мирном договоре.
"Я разделяю с президентом Путиным твердое стремление не оставлять нерешенным этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времен войны".
По его словам, переговоры с Россией "будут ускорены на основе декларации 1956 года".
Совместная декларация двух стран должна была поставить точку в территориальном споре, допуская передачу Японии двух остров Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Но потом Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все четыре острова, включая Итуруп и Кунашир.
Позиция Москвы по претензиям Японии стала заключаться в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Со своей стороны власти Японии открыто пока не говорят о том, что откажутся от претензий на все четыре острова.
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