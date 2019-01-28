Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Он опубликовал соответствующее видеообращение на своем YouTube-канале.

Музыкант объяснил, что власть и президентский пост его не интересуют, в отличие от «настоящих изменений в стране».

«Чтобы снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — сказал он.

Вакарчук отметил, что в джинсах может сделать для страны больше, чем надев галстук. По его словам, он каждый день общается с людьми, в которых чувствует «разочарование и уныние» из-за «коррупции и несправедливости, которые разъедают страну».

«Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее», — заявил музыкант.

«Я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов», — пообещал лидер «Океана Ельзи».

В июне 2018 года музыкант призвал молодых украинцев выступить против властей и политической системы в стране.

Вакарчук был активным участником киевского Майдана в 2013—2014 годах. В частности, его группа проводила концерты на площади Незалежности в поддержку протестующих.