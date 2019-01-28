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Венесуэльский облом. Как рухнули надежды Лукашенко на Эльдорадо 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Алексей Никольский
Белорусские власти в свое время капитально вложились в Венесуэлу. Каракас задолжал Минску сотни миллионов долларов. При рухнувшей экономике ни Мадуро, ни любой на его месте гипотетический новый президент не будет в силах расплатиться с Белоруссией. Минск, ранее не договорившись о ценах на энергоносители с Москвой, и тут сел в калошу, считает автор издания Белорусские новости.
Минск и Москва снова разошлись в подходах. Владимир Путин лично поддержал Николаса Мадуро, которого венесуэльская оппозиция объявила узурпатором, а вот белорусский МИД лишь невнятно высказался в том духе, что венесуэльский народ сам может справиться с трудностями.
Трудности — это очень мягко сказано. Там завал, экономический коллапс, катастрофа, при подавлении протестов уже убито 26 человек.
Минск не влезает в тамошний конфликт потому, говорят аналитики, что надеется найти общий язык с новыми властями, если Мадуро падет. Сейчас в Венесуэле фактически двоевластие, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента и получил поддержку ряда стран, прежде всего США.
Белорусские власти в свое время капитально вложились в Венесуэлу. Каракас задолжал нам сотни миллионов долларов. Говорят о полумиллиарде, но это не точно, большие начальники темнят.
Что, между прочим, лишний раз ставит вопрос о прозрачности политики, подотчетности правящей верхушки обществу. Будь у нас нормальная демократия и разделение властей, парламент, например, мог бы потребовать у правительства справку, в какую копеечку влетела «братская интеграция» с Венесуэлой. Но у нас на такую смелость депутатов рассчитывать трудно.
В любом случае Москва вложила в Венесуэлу намного больше (по данным российского оппозиционера Алексея Навального, 17 миллиарда долларов). Но для нее сейчас главное не отбить деньги, а принципиально ответить Вашингтону, с которым идет большая геополитическая заруба. Звонок Путина Мадуро означает: только попробуйте суньтесь, чертовы янки, наводить свои порядки в Венесуэле!
Белорусское же руководство, напротив, активно наводит мосты с Вашингтоном. Недавно глава МИД Владимир Макей несколько раз звонил в госдеп (и это слили в прессу), сообщил, что снят лимит на число американских дипломатов в Минске, готовится возвращение послов.
Это, кроме всего прочего, сигнал белорусских властей восточной соседке, с которой сейчас новые крутые терки: на вас, дорогие российские партнеры, свет клином не сошелся.
Но положа руку на сердце — прорыва в отношениях с Вашингтоном не будет. А вот с Каракасом в любом случае облом, и надолго. При рухнувшей моноэкономике (нефть дает 95% экспортной выручки) ни Мадуро, ни любой на его месте не в силах расплатиться с Белоруссией, руководство которой и на этом направлении село в галошу.

Как минские «конкистадоры» искали золотые края

В XVI веке испанские конкистадоры тщетно искали в дебрях Южной Америки мифическую страну Эльдорадо, где якобы золота и драгоценных камней хоть завались. Официальный Минск в прошлом десятилетии тоже увидел в Венесуэле Уго Чавеса этакое Эльдорадо для белорусской модели.
Белорусский режим вошел тогда в клинч с Западом, к тому же усилились трения с Россией. Александр Лукашенко стал рефреном высказываться в том духе, что «надо искать свое счастье в другой части планеты».
Была усилена ставка на политическую и экономическую экспансию в бывший третий мир, для которого белорусский МИД придумал политкорректное обозначение «далекая дуга».
Но с этой дугой обрисовалась вот какая закавыка. Страны-то в основном бедные, сами ищут, где бы урвать чего на халяву. А те, что побогаче, предпочитают брать товар у проклятых западных буржуинов. То есть все равно встает проблема конкурентоспособности белорусской продукции.
Особняком стоял динамичный Китай, но он сам кого хочешь товарами завалит. К тому же Пекин оказался намного прагматичнее Москвы и в обмен на поцелуи давать всяческие преференции не разогнался. В торговле с КНР у Беларуси хроническое отрицательное сальдо, и огромное. А связанные китайские кредиты оказались троянским конем.

Дружба с Чавесом: в плену иллюзий

И вот тут — подарок судьбы: Венесуэла харизматичного Чавеса, строящего свою версию социализма. Белорусскому президенту, судя по всему, чисто по-человечески импонировали талантливый популизм и пылкий антиамериканизм венесуэльского вождя. Тогда Лукашенко сам был на пике конфликта с США, из Минска турнули их посла и большую часть дипломатов.
А главное — режим Чавеса реально купался в нефтедолларах и мог закупать уйму белорусской продукции, потому что тамошняя экономика держалась почти исключительно на продаже нефти и ничего своего фактически не производила. Туда на ура пошло всё — от МАЗов до сухого молока. Стали строиться совместные предприятия.
Да, и поскольку Чавес вознамерился переселить миллионы соотечественников из лачуг в нормальные квартиры, то Венесуэла открывала огромный фронт работ для наших строителей. Плюс военно-техническое сотрудничество (создать мощную систему ПВО против тех же янки) и так далее.
Короче, казалось, что без всяких болезненных трансформаций белорусской модели можно выгодно сбывать платежеспособному, но не придирчивому Каракасу товары, услуги. А кроме кайфа, основанного на родстве душ двух вождей, иметь еще и кукиш в кармане сразу для трех раздражителей — Запада, Москвы и всяких реформаторов.

Халява всегда кончается

Эти маниловские прожекты рухнули вместе с мировыми ценами на нефть. Режим Мадуро, преемника умершего от рака Чавеса, враз оказался финансово-экономическим и политическим банкротом.
Если вдуматься, то подобным образом сдулось и белорусское экономическое чудо, которое тоже было завязано на нефть. Точнее, на большую маржу от переработки этого сырья, получаемого из России без пошлин. Как только мировые цены на нефть упали, а Москва ужесточила условия субсидирования, наша экономика капитально забуксовала.
Спасает то, что у нас все-таки не моноэкономика. Хотя модель тоже однобокая, кривая. И очевидно, что годы нефтяного офшора белорусские власти потратили бездарно: упустили время для экономической перестройки, ухода от модели «сборочного цеха СССР», провалили модернизацию, опоздали с развитием наукоемких отраслей, ИТ-сектора и пр. Сохраняется колоссальная зависимость от российских энергоресурсов.
Иначе говоря, Белоруссия страдает из-за постоянной надежды ее начальства на ту или иную халяву. Но халява — будь то венесуэльская, будь то российская — рано или поздно заканчивается.

Венесуэльские уроки

Кроме всего прочего, венесуэльский проект Минска показал, что найти альтернативу российской нефти будет непросто. Попытки возить это сырье от Чавеса танкерами провалились — оказалось вдвое дороже. И даже после завершения налогового маневра в России ее нефть, вероятно, будет самой выгодной для белорусских НПЗ из-за удобной логистики.
А значит, у Москвы останется рычаг давления, ослабить который можно только за счет перестройки экономики. Как ни страшна ломка, нужно соскакивать с нефтяной иглы.
Еще один урок венесуэльской авантюры: надо вовремя тормозить, когда партнер становится явно неплатежеспособным. Белорусские же предприятия, похоже, много поставили и построили авансом. Боялись свернуть сотрудничество (это же курс президента!), даже когда надежды получить плату стали призрачными.
Наблюдая же за теперешней смутой в Венесуэле, Лукашенко, вероятно, укрепляется в мысли, что демократия до добра не доводит. Ведь хоть Мадуро и жесткий правитель, но оппозиция сумела завоевать парламент. Значит, там худо-бедно считались голоса.
Белорусское руководство наверняка не позволит такого разгула гнилой демократии. Предстоящие парламентские и президентские выборы пройдут, скорее всего, по старой схеме, без особо изощренной игры в плюрализм.
Также белорусский президент на примере Мадуро имеет возможность лишний раз убедиться, сколь важно пестовать силовиков и обеспечивать их лояльность. Узурпатор узурпатором, но попробуй сковырни, когда за Мадуро (во всяком случае — пока) и армия, и прочие люди в погонах.

И снова про Путина на танке

Есть и еще один пикантный момент. Если прогнивший режим в Венесуэле Путин поддерживает в критический момент вербально, то в случае неких массовых волнений в Беларуси он, как фигурально выражаются комментаторы, может приехать на танке. Ну, понятно, из лучших побуждений — спасти братский народ от здешних бандеровцев, хунты, происков раздающего печеньки бунтарям Вашингтона и т.п.
Пока революцией у нас, правда, не пахнет. Но этот тезис: не хватало еще накликать Путина на танке! — вероятно, будет использоваться официальной пропагандой, чтобы дискредитировать и морально обезоружить «пятую колонну». И самим руководством страны, чтобы оправдать жесткость в случае серьезных волнений.
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Комментарии9
В мире , Статьи , Николас Мадуро , Алексей Навальный , Владимир Макей , Уго Чавес , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , Венесуэла , Минск , Москва , США
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