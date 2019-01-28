Абэ заявил, что Япония стремится к прочному союзу с США

В программной речи премьер Абэ подчеркнул, что "союз с США — это основа внешней политики и обеспечения безопасности Японии". По его словам, альянс Токио и Вашингтона "стал сейчас еще прочнее, чем прежде" и обладает "большой силой сдерживания". В то же время премьер подчеркнул, что Токио будет наращивать свои собственные усилия в сфере обороны в соответствии с изменяющейся обстановкой.

"Новым угрозам нельзя противостоять на основе только лишь прежнего укрепления сухопутных, морских и военно-воздушных сил", — отметил Абэ.

Он отметил при этом необходимость усиления безопасности в киберпространстве и космосе.

"Отношения Японии с Китаем, — сказал премьер, — в последнее время полностью вернулись в нормальное русло". Обе страны, считает он, настроены на переход от соперничества к сотрудничеству, не намерены представлять друг другу угрозу, выступают за развитие свободной и справедливой торговли. В речи премьера в связи с этим не было указаний на обеспокоенность военными усилиями Пекина, которые ранее нередко высказывались в ходе таких выступлений.

Касаясь КНДР, Абэ указал на "необходимость разбить скорлупу взаимного недоверия" и прилагать усилия к решению проблем, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, и японцев, похищенных ранее северокорейскими спецслужбами. "Я лично готов к прямым контактам с председателем [Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном, — сказал премьер. — И я буду действовать решительно, не упуская ни одного шанса". Абэ подчеркнул, что будет стремиться к нормализации отношений с Пхеньяном на основе тесного сотрудничества с США и Южной Кореей.