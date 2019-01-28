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Абэ заявил, что Япония стремится к прочному союзу с США 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает союз с США основой своей политики, стремится к сотрудничеству с Китаем и готов к личным контактам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он заявил об этом в понедельник, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.
В программной речи премьер Абэ подчеркнул, что "союз с США — это основа внешней политики и обеспечения безопасности Японии". По его словам, альянс Токио и Вашингтона "стал сейчас еще прочнее, чем прежде" и обладает "большой силой сдерживания". В то же время премьер подчеркнул, что Токио будет наращивать свои собственные усилия в сфере обороны в соответствии с изменяющейся обстановкой.
"Новым угрозам нельзя противостоять на основе только лишь прежнего укрепления сухопутных, морских и военно-воздушных сил", — отметил Абэ.
Он отметил при этом необходимость усиления безопасности в киберпространстве и космосе.
"Отношения Японии с Китаем, — сказал премьер, — в последнее время полностью вернулись в нормальное русло". Обе страны, считает он, настроены на переход от соперничества к сотрудничеству, не намерены представлять друг другу угрозу, выступают за развитие свободной и справедливой торговли. В речи премьера в связи с этим не было указаний на обеспокоенность военными усилиями Пекина, которые ранее нередко высказывались в ходе таких выступлений.
Касаясь КНДР, Абэ указал на "необходимость разбить скорлупу взаимного недоверия" и прилагать усилия к решению проблем, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, и японцев, похищенных ранее северокорейскими спецслужбами. "Я лично готов к прямым контактам с председателем [Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном, — сказал премьер. — И я буду действовать решительно, не упуская ни одного шанса". Абэ подчеркнул, что будет стремиться к нормализации отношений с Пхеньяном на основе тесного сотрудничества с США и Южной Кореей.
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Комментарии
В мире , Азия , США , Синдзо Абэ , Чен Ким , КНДР , Япония
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