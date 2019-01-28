Депутаты Казахстана предложили переименовать страну

Член нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев , заявил, что депутаты предлагают поменять официальное название страны на Казахскую Республику. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия "Казахская Республика", — сказал Перуашев на пресс-конференции, отметив, что эта инициатива была поддержана членами его фракции.

Между тем парламентарий отметил, что в неофициальном разговоре и переписке будет допустимо использовать привычное слово "Казахстан". Как пояснил Перуашев, "по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал".