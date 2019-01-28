Депутаты Казахстана предложили переименовать страну 

Член нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев, заявил, что депутаты предлагают поменять официальное название страны на Казахскую Республику. Об этом сообщил телеканал "360".
"Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия "Казахская Республика", — сказал Перуашев на пресс-конференции, отметив, что эта инициатива была поддержана членами его фракции.
Между тем парламентарий отметил, что в неофициальном разговоре и переписке будет допустимо использовать привычное слово "Казахстан". Как пояснил Перуашев, "по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал".
"Мы говорим о параллельном хождении двух названий", — подчеркнул Перуашев. По его мнению, это вопрос "исторической справедливости".