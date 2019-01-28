Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Казахстана предложили переименовать страну 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Член нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев, заявил, что депутаты предлагают поменять официальное название страны на Казахскую Республику. Об этом сообщил телеканал "360".
"Мы предложили правительству рассмотреть возможность введения официального названия "Казахская Республика", — сказал Перуашев на пресс-конференции, отметив, что эта инициатива была поддержана членами его фракции.
Между тем парламентарий отметил, что в неофициальном разговоре и переписке будет допустимо использовать привычное слово "Казахстан". Как пояснил Перуашев, "по опыту многих стран надо называть республику по названию народа, который ее создал".
"Мы говорим о параллельном хождении двух названий", — подчеркнул Перуашев. По его мнению, это вопрос "исторической справедливости".
Газета.Ru: последние новости
WSJ: премьер Венгрии отказался усиливать давление на Россию по просьбе США "Сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме": Саакашвили призвал к смене власти в Грузии Япония ждет от США поддержки по мирному договору с Россией
В мире , Азат Перуашев
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение