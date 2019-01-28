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WSJ: премьер Венгрии отказался усиливать давление на Россию по просьбе США 

Газета.Ru + ещё 3 35 минут назад
Венгерский премьер Виктор Орбан отказался усиливать давление на российскую и китайскую стороны по просьбе Соединенных Штатов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам премьера, он хочет, чтобы Венгрия последовала примеру Австрии и сохраняла нейтралитет. Он отказался принимать жесткие меры для противодействия "кибершпионажу" Китая, а также усиливать поддержку украинской стороны.
"Точка зрения Орбана заключается в том, что, да, мы (Венгрия. — Газета.Ru) хотим иметь дела с Россией", — сказал источник в Венгрии.
Уточняется, что венгерская сторона не позволит указывать, какую политику проводить по отношению к другим странам.
Ранее МИД Украины выразил протест послу Венгрии.
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В мире , Видео , Конфликты , Виктор Орбан , МИД , Газета.Ru , Wall Street Journal , Венгрия , США
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