WSJ: премьер Венгрии отказался усиливать давление на Россию по просьбе США

По словам премьера, он хочет, чтобы Венгрия последовала примеру Австрии и сохраняла нейтралитет. Он отказался принимать жесткие меры для противодействия "кибершпионажу" Китая, а также усиливать поддержку украинской стороны.

"Точка зрения Орбана заключается в том, что, да, мы (Венгрия. — Газета.Ru) хотим иметь дела с Россией", — сказал источник в Венгрии.

Уточняется, что венгерская сторона не позволит указывать, какую политику проводить по отношению к другим странам.