«Вы либо в доле, либо дурни»: депутат Рады назвал МВФ «захватнической организацией»

По словам депутата, обслуживать долги, которые украинской стороне "навязал" МВФ, страна не в состоянии. При этом для получения траншей Украина должна поднимать тарифы и вырубать лес.

"Все, что хочет МВФ — фонд в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок", — сказал Рабинович.

Он добавил, что МВФ оказывала стране финансовую помощь, но при этом ставила украинскую сторону во главу списков стран с коррупцией.

"Вы либо в доле, либо дурни. Поэтому ни тот, ни другой случай не работает. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали", — заметил Рабинович.

Ранее кандидат в президенты Украины захотел пересмотреть работу с МВФ.