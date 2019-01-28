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«Вы либо в доле, либо дурни»: депутат Рады назвал МВФ «захватнической организацией» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Депутат украинской Рады и глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович назвал Международный валютный фонд (МВФ) "захватнической организацией". Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
По словам депутата, обслуживать долги, которые украинской стороне "навязал" МВФ, страна не в состоянии. При этом для получения траншей Украина должна поднимать тарифы и вырубать лес.
"Все, что хочет МВФ — фонд в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок", — сказал Рабинович.
Он добавил, что МВФ оказывала стране финансовую помощь, но при этом ставила украинскую сторону во главу списков стран с коррупцией.
"Вы либо в доле, либо дурни. Поэтому ни тот, ни другой случай не работает. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали", — заметил Рабинович.
Ранее кандидат в президенты Украины захотел пересмотреть работу с МВФ.
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В мире , Видео , Украина , Вадим Рабинович , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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