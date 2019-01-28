Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрон отреагировал на критику со стороны Италии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что думает по поводу критики в его адрес со стороны властей Италии.
Макрон сказал, что итальянские заявления «не представляют интереса», поэтому он отказывается на них отвечать.
«Итальянский народ — наш друг», — приводит его слова ТАСС.
Как заявил Макрон, народ Италии «заслуживает руководителей, соответствующих высоте его истории».
Во вторник на Кипре состоится встреча Макрона с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.
Напомним, итальянские министры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо обрушились с критикой на «наглого президента Макрона». Ди Майо завил, что «Движение „5 звезд“ предложит ввести санкции против Франции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией Небензя сообщил о поддержке Мадуро народом Венесуэлы Венесуэльская оппозиция призвала Россию не беспокоиться
В мире , Европа , ИТАР-ТАСС , Франция
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение