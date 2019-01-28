Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что думает по поводу критики в его адрес со стороны властей Италии.
Макрон сказал, что итальянские заявления «не представляют интереса», поэтому он отказывается на них отвечать.
«Итальянский народ — наш друг», — приводит его слова ТАСС.
Как заявил Макрон, народ Италии «заслуживает руководителей, соответствующих высоте его истории».
Во вторник на Кипре состоится встреча Макрона с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.
Напомним, итальянские министры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо обрушились с критикой на «наглого президента Макрона». Ди Майо завил, что «Движение „5 звезд“ предложит ввести санкции против Франции.