Макрон отреагировал на критику со стороны Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что думает по поводу критики в его адрес со стороны властей Италии

Макрон сказал, что итальянские заявления «не представляют интереса», поэтому он отказывается на них отвечать.

«Итальянский народ — наш друг», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил Макрон, народ Италии «заслуживает руководителей, соответствующих высоте его истории».

Во вторник на Кипре состоится встреча Макрона с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

Напомним, итальянские министры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо обрушились с критикой на «наглого президента Макрона». Ди Майо завил, что «Движение „5 звезд“ предложит ввести санкции против Франции.