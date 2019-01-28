Саакашвили назвал «сценарий смены руководства» Грузии

Объявленный в Грузии в розыск бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство мирным путем", как только ему обеспечат 72 часа свободного передвижения.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден к тюремным срокам. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.

"Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путем", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2" из США.

Он добавил, что ведет борьбу с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили