Венесуэльская оппозиция призвала Россию не беспокоиться

Оппозиция Венесуэлы намерена оставить двери для России открытыми, заверила Лилиан Тинтори, жена одного из оппозиционных лидеров Леопольдо Лопеса.

Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения в связи с массовыми протестами 2014 года. Сейчас он находится под домашним арестом, передает РИА «Новости»

Тинтори заявила, что Россия и ЕС могут быть спокойны, так как для них «есть открытые двери, чтобы работать с демократическим правительством». По ее словам, работать в Венесуэле смогут все — «русские, американцы, французы».

Тинтори опровергла существование угрозы интересам российских нефтяных компаний при смене власти в Венесуэле. Обращаясь к Москве, супруга оппозиционного лидера заявила, что ее страна «не порвет отношений» ни с одним из государств, «особенно с Россией в части нефтяных тем».

Посол России в Каракасе ознакомлен с проектом оппозиции «Энергетическая Венесуэла», сказала Тинтори, выразив надежду на «доверие со стороны России».

Депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Карлос Беррисбейтия также призвал Россию сотрудничать с правительством Хуана Гуайдо:

«У нас нет никаких проблем с Россией. Россия могла бы оказать большую помощь новому правительству».

Беррисбейтия заявил, что критике подвергалась только «слабая позиция» Москвы по вопросу «нарушений прав человека в Венесуэле». России, по его словам, следует помнить, что у «демократического правительства» Венесуэлы «открыты двери, чтобы продолжать инвестировать по четким правилам».