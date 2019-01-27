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СМИ назвали подробности спасения террористов американцами 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности секретной операции американцев по освобождению террористов ИГИЛ (запрещена в России) из тюрьмы афганских талибов.
Около 40 главарей игиловцев сбежало из тюрьмы Талибана на северо-западе Афганистана. Им помог американский спецназ, проведший секретную операцию, сообщает иранское агентство Tashnim News Agency.
Две недели назад американские силы, действовавшие в Афганистане, провели секретную военную операцию в северо-западной провинции Бадгис. Американцам помогал информатор, гражданин Узбекистана по имени Аминулла. Он возглавлял ячейку ИГИЛ в северных районах Афганистана, быз пойман талибами, но смог бежать из тюрьмы.
Источники агентства сообщают, что Аминулла связался с американцами сразу после побега. Он сообщил им точное местоположение тюрьмы и помог спланировать акцию.
Американцы проанализировали географическое положение деревни Панджбоз, где находится тюрьма, и решили провести операцию с помощью вертолетов.
Военные США начали атаку 13 января, авиаударами подорвав укрепления вокруг тюрьмы. После этого с вертолетов высадились спецназовцы, которые ликвидировали тюремных охранников, освободили игиловцев и забрали их с собой.
Ранее талибы захватили главарей террористов ИГИЛ в деревне Панджбоз после тяжелых столкновений.
Комментарии
В мире , Талибан , Исламское государство , Афганистан
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