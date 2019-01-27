СМИ назвали подробности спасения террористов американцами

Стали известны подробности секретной операции американцев по освобождению террористов ИГИЛ (запрещена в России ) из тюрьмы афганских талибов.

Около 40 главарей игиловцев сбежало из тюрьмы Талибана на северо-западе Афганистана . Им помог американский спецназ, проведший секретную операцию, сообщает иранское агентство Tashnim News Agency.

Две недели назад американские силы, действовавшие в Афганистане, провели секретную военную операцию в северо-западной провинции Бадгис. Американцам помогал информатор, гражданин Узбекистана по имени Аминулла. Он возглавлял ячейку ИГИЛ в северных районах Афганистана, быз пойман талибами, но смог бежать из тюрьмы.

Источники агентства сообщают, что Аминулла связался с американцами сразу после побега. Он сообщил им точное местоположение тюрьмы и помог спланировать акцию.

Американцы проанализировали географическое положение деревни Панджбоз, где находится тюрьма, и решили провести операцию с помощью вертолетов.

Военные США начали атаку 13 января, авиаударами подорвав укрепления вокруг тюрьмы. После этого с вертолетов высадились спецназовцы, которые ликвидировали тюремных охранников, освободили игиловцев и забрали их с собой.

Ранее талибы захватили главарей террористов ИГИЛ в деревне Панджбоз после тяжелых столкновений.