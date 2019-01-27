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В США мужчина расстрелял родителей и семью своей девушки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Carlo Allegri/Reuters
В США полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в штате Луизиана, в результате которой погибли пять человек, сообщает газета USA Today.
Подозреваемым оказался 21-летний Дакота Териот. По данным правоохранительных органов, Териот расстрелял семью своей подруги, затем направился домой и убил своих родителей.
Полиция обнаружила подозреваемого в штате Виргиния. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, вторжении в дом и незаконном использовании оружия.
Ранее в американском штате Флорида мужчина открыл огонь в офисе SunTrust Bank в Себринге.
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В мире , Криминал , Происшествия , США , USA Today
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