В США мужчина расстрелял родителей и семью своей девушки

Подозреваемым оказался 21-летний Дакота Териот. По данным правоохранительных органов, Териот расстрелял семью своей подруги, затем направился домой и убил своих родителей.

Полиция обнаружила подозреваемого в штате Виргиния. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, вторжении в дом и незаконном использовании оружия.

Ранее в американском штате Флорида мужчина открыл огонь в офисе SunTrust Bank в Себринге.