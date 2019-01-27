Израиль признал Гуаидо новым президентом Венесуэлы

"Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы в признании нового руководства Венесуэлы", — сообщил глава правительства в видеообращении.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Кроме этого, в Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.