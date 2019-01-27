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Израиль признал Гуаидо новым президентом Венесуэлы 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо новым главой Венесуэлы.
"Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы в признании нового руководства Венесуэлы", — сообщил глава правительства в видеообращении.
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Кроме этого, в Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.
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В мире , Николас Мадуро , Биньямин Нетаньяху , Венесуэла , Израиль , Канада , США
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