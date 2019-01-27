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В Париже началась первая акция движения «красных платков» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Kamil Zihnioglu
"Республиканский марш", организованный движением "красных платков", которые выступают за восстановление правопорядка во Франции и против насилия на акциях "жёлтых жилетов", проходит в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несмотря на дождь и промозглую погоду, участники акции собрались на площади Нации. "Нет — насилию", "Уважение — нашим институтам", скандируют пришедшие на марш. Периодически они поют "Марсельезу", у многих присутствуют красные элементы в одежде — шарфы, платки, шапки, береты, рюкзаки, куртки, зонты.
На акции можно купить за 7 евро футболку белого цвета, на одной стороне которой значится надпись "Я люблю свою республику", а на другой — "Нет насилию". Ряд демонстрантов, воспользовавшись предложением, надевали футболки поверх курток. Заметно, что большинство участников акции — люди среднего и пожилого возраста. В толпе видны флаги Франции и Евросоюза.
На данный момент группа движения "красных платков" в Facebook насчитывает около 55 тысяч участников. На сайте движения отмечается, что "красные платки" понимают недовольство, которые выражают в ходе своих манифестаций "жёлтые жилеты", вместе с тем выступают против превращения протеста в политический инструмент.
В субботу прошла очередная, одиннадцатая по счету акция "жёлтых жилетов", которая, как и другие, сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией. По данным правоохранительных органов, в Париже были задержаны более 60 человек, восемь получили ранения.
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.
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В мире , Европа , ЕС , РИА Новости , Франция
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