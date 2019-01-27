Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США собрался митинг в поддержку Мадуро 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: Twitter
На улицы американских городов в поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли десятки людей, протестующие выражают несогласие с вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны.
Акции прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Хосе, Майами, Далласе, Питтсбурге и Миннеаполисе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Mundo.
Так, около 40 человек собрались перед статуей Джорджа Вашингтона на Юнион-сквер. Они выразили беспокойство тем, что Соединенные Штаты могут осуществить военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле и свернуть законную власть в этой стране.
Среди лозунгов — «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Мадуро, друг, народ с тобой».
Митингующие также выразили несогласие с политикой американского лидера Дональда Трампа.
«Он заявляет, что Россия оказывает влияние на выборы в США, в то время как сам вмешивается в дела других государств», — отметил один из участников акции.
Ранее в воскресенье Николас Мадуро заявил, что Европа должна отказаться от выдвинутого ультиматума по выборам в Венесуэле. Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и весь мир.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ЛНР заявили о прибытии в зону конфликта в Донбассе зарубежных инструкторов Стало известно о «секретной операции США» по вызволению главарей ИГ из афганской тюрьмы Мадуро отреагировал на ультиматум ЕС по выборам
Комментарии
В мире , США , Джордж Вашингтон , Николас Мадуро , Дональд Трамп , РИА Новости , ИА Sputnik , Венесуэла , Даллас , Майами , Миннеаполис , Нью-Йорк , Питтсбург
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
«Акт трусости»: Венесуэла обвинила атташе в США в измене
В мире Статьи
В Донбасс прибыли украинские снайперы-провокаторы
В мире Украина
«Жёлтые жилеты» провели первую ночную акцию протеста
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение