В США собрался митинг в поддержку Мадуро

На улицы американских городов в поддержку законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли десятки людей, протестующие выражают несогласие с вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны.

Так, около 40 человек собрались перед статуей Джорджа Вашингтона на Юнион-сквер. Они выразили беспокойство тем, что Соединенные Штаты могут осуществить военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле и свернуть законную власть в этой стране.

Среди лозунгов — «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Мадуро, друг, народ с тобой».

Митингующие также выразили несогласие с политикой американского лидера Дональда Трампа

«Он заявляет, что Россия оказывает влияние на выборы в США, в то время как сам вмешивается в дела других государств», — отметил один из участников акции.

Ранее в воскресенье Николас Мадуро заявил, что Европа должна отказаться от выдвинутого ультиматума по выборам в Венесуэле. Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и весь мир.