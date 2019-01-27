В Брюсселе проходит марш в защиту климата

Не менее 10 тысяч человек уже прибыли в воскресенье в Брюссель для участия в марше в защиту климата, сообщила неправительственная организация "Встанем на защиту климата" (Rise For Climate), организатор акции.

Мероприятие, об участии в котором в сети Facebook заявили порядка 33 тысяч человек, в том числе участники гражданского движения "желтые жилеты", проводится при поддержке международных природоохранных организаций Greenpeace и Climate Express.

Двадцать четвертого января в бельгийской столице был организован марш "Молодежь в защиту климата" (YouthforClimate), который собрал беспрецедентное для данного формата число участников — 35 тысяч старшеклассников и студентов.