Мадуро отреагировал на ультиматум ЕС по выборам

«Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу», — приводит его слова ТАСС.

«Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы», — призвал Мадуро.

Он также заявил, что Трамп не является лидером, который способен справляться с трудностями. «Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря на чистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология — он всех недооценивает», — подчеркнул венесуэльский лидер.