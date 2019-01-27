Европа должна отказаться от выдвинутого ультиматума по выборам в Венесуэле, заявил президент республики Николас Мадуро в интервью турецкому телеканалу CNN Turk. Мадуро также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и весь мир.
«Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу», — приводит его слова ТАСС.
«Мы гордимся нашей свободой, в нас течет кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы», — призвал Мадуро.
Он также заявил, что Трамп не является лидером, который способен справляться с трудностями. «Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря на чистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология — он всех недооценивает», — подчеркнул венесуэльский лидер.
Напомним, Евросоюз и ведущие европейские страны по отдельности заявляли, что готовы признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если законный лидер Боливарианской Республики Мадуро не объявит о проведении внеочередных выборов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «хор» европейских стран по ситуации в Венесуэле не только идентичен, но даже прозвучал в одно и то же время. Кроме того, Москва указала на «дирижера» европейского хора.