Порошенко молится на себя и покупает избирателей

В доме президента Украины Петра Порошенко есть церковь, где находятся иконы с его ликом, на которые он молится, рассказал бывший соратник главы государства. Он также заявил, что в преддверии президентских выборов Порошенко собирается «подкупать избирателей».
Эмигрировавший из Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко на программе «Центральное телевидение» на НТВ заявил, что в доме президента Украины Петра Порошенко есть собственная церковь, в которой он молится иконам со своим ликом.
«Я был у него дома — у него там своя собственная церковь. В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе», — утверждает Онищенко.
Он также рассказал о намерении украинского лидера в преддверии выборов заниматься «подкупом избирателей» ради сохранения своего поста.
«Положить миллиард кэша на выборы для него — как инвестиция в самого себя», — объяснил экс-депутат. Кстати, он признался, что раньше сам покупал голоса в Верховной раде для Порошенко.
Он добавил, что глава избирательной комиссии — человек президента Украины, они вместе встречали новый год в резиденции главы государства. Ранее Онищенко уже заявлял, что является главным свидетелем того, что действующий украинский лидер «коррумпировал депутатов».
Онищенко уехал из Украины в 2016 году после обвинений в мошенничестве с газовыми контрактами и хищении 100 миллионов евро.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Предвыборная кампания, выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК начались 31 декабря прошлого года. На сегодняшний день действующий президент страны официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
Впрочем, избиратели и не очень активно поддерживают нынешнего главу государства. Его рейтинг на данный момент оставляет желать лучшего. В начале января украинское агентство УНИАН сообщало, что возглавил президентский антирейтинг. Согласно данным опроса, президент страны из пяти претендентов на должность оказался на последнем месте.
В то же время среди кандидатов, очевидно, есть и фаворит для украинцев. Данные соцопросов свидетельствуют о том, что уже на протяжении нескольких месяцев лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства 22 января.
Впрочем, Онищенко на «Центральном телевидении» говорил не только о грядущих выборах, но и о религии. Бывший депутат заявил, что Порошенко «нашел финансовый подход с патриархатом в Турции».
Действующий украинский лидер уделяет особое внимание церковным вопросам страны. В прошлом году киевская власть была сосредоточена на главной цели — получении томоса об автокефалии украинской церкви. Ради этого 15 декабря в прошлом году в Киеве по инициативе Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея состоялся так называемый «объединительный собор», который проходил за закрытыми дверями. На мероприятии присутствовали, в основном, представители неканонических церковных структур. Каноническая УПЦ МП отказалась от участия в этом действии, но отдельные представители структуры, по сообщению украинских СМИ, его все же посетили.
На «соборе» главой новой «церкви» на Украине избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, ранее служившего епископом неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. На «объединительном соборе» также была создана новая церковная структура — Автокефальная поместная православная церковь.
По завершении мероприятия к собравшимся на площади перед Софийским собором вышел сам президент Украины, который объявил о создании новой церкви. Глава государства отметил, что ее предстоятель будет носить титул Митрополит Киевский и всея Украины. По словам Порошенко, эта новая церковь — это церковь «без [президента России Владимира] Путина, без [патриарха Московского и всея Руси] Кирилла и без молитвы за российскую власть и российское войско», «но с богом и Украиной».
Но у российского лидера иное мнение по этому поводу. Он заявил, что новая церковная структура Украины является всего лишь политическим проектом, призванным разделить народы России и Украины. Он назвал это безответственным политиканством.
«Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы», — обратил внимание Путин в интервью сербским изданиям — «Политика» и «Вечерние новости», которое дал в преддверии визита в Белград.
Тем временем своей главной цели киевские власти все же добились — 6 января Константинопольский патриарх вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.
Российский лидер отметил, что подписание томоса — это попытка легализовать раскольнические общины на Украине, что, по его словам, является грубым нарушением православных канонов.