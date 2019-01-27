Порошенко молится на себя и покупает избирателей

Бывший соратник Порошенко заявил, что тот молится иконе со своим ликом

В доме президента Украины Петра Порошенко есть церковь, где находятся иконы с его ликом, на которые он молится, рассказал бывший соратник главы государства. Он также заявил, что в преддверии президентских выборов Порошенко собирается «подкупать избирателей».

Эмигрировавший из Украины народный депутат, предприниматель Александр Онищенко на программе «Центральное телевидение» на НТВ заявил, что в доме президента Украины Петра Порошенко есть собственная церковь, в которой он молится иконам со своим ликом.

«Я был у него дома — у него там своя собственная церковь. В этой церкви находятся иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в церковь и молится сам себе», — утверждает Онищенко.

Он также рассказал о намерении украинского лидера в преддверии выборов заниматься «подкупом избирателей» ради сохранения своего поста.

«Положить миллиард кэша на выборы для него — как инвестиция в самого себя», — объяснил экс-депутат. Кстати, он признался, что раньше сам покупал голоса в Верховной раде для Порошенко.

Он добавил, что глава избирательной комиссии — человек президента Украины, они вместе встречали новый год в резиденции главы государства. Ранее Онищенко уже заявлял, что является главным свидетелем того, что действующий украинский лидер «коррумпировал депутатов».

Онищенко уехал из Украины в 2016 году после обвинений в мошенничестве с газовыми контрактами и хищении 100 миллионов евро.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Предвыборная кампания, выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК начались 31 декабря прошлого года. На сегодняшний день действующий президент страны официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Впрочем, избиратели и не очень активно поддерживают нынешнего главу государства. Его рейтинг на данный момент оставляет желать лучшего. В начале января украинское агентство УНИАН сообщало, что возглавил президентский антирейтинг. Согласно данным опроса, президент страны из пяти претендентов на должность оказался на последнем месте.

В то же время среди кандидатов, очевидно, есть и фаворит для украинцев. Данные соцопросов свидетельствуют о том, что уже на протяжении нескольких месяцев лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства 22 января.

Впрочем, Онищенко на «Центральном телевидении» говорил не только о грядущих выборах, но и о религии. Бывший депутат заявил, что Порошенко «нашел финансовый подход с патриархатом в Турции».

Действующий украинский лидер уделяет особое внимание церковным вопросам страны. В прошлом году киевская власть была сосредоточена на главной цели — получении томоса об автокефалии украинской церкви. Ради этого 15 декабря в прошлом году в Киеве по инициативе Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея состоялся так называемый «объединительный собор», который проходил за закрытыми дверями. На мероприятии присутствовали, в основном, представители неканонических церковных структур. Каноническая УПЦ МП отказалась от участия в этом действии, но отдельные представители структуры, по сообщению украинских СМИ, его все же посетили.

На «соборе» главой новой «церкви» на Украине избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, ранее служившего епископом неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. На «объединительном соборе» также была создана новая церковная структура — Автокефальная поместная православная церковь.

По завершении мероприятия к собравшимся на площади перед Софийским собором вышел сам президент Украины, который объявил о создании новой церкви. Глава государства отметил, что ее предстоятель будет носить титул Митрополит Киевский и всея Украины. По словам Порошенко, эта новая церковь — это церковь «без [президента России Владимира] Путина, без [патриарха Московского и всея Руси] Кирилла и без молитвы за российскую власть и российское войско», «но с богом и Украиной».

Но у российского лидера иное мнение по этому поводу. Он заявил, что новая церковная структура Украины является всего лишь политическим проектом, призванным разделить народы России и Украины. Он назвал это безответственным политиканством.

«Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель — разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об «окончательном обретении независимости от Москвы», — обратил внимание Путин в интервью сербским изданиям — «Политика» и «Вечерние новости», которое дал в преддверии визита в Белград.

Тем временем своей главной цели киевские власти все же добились — 6 января Константинопольский патриарх вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Российский лидер отметил, что подписание томоса — это попытка легализовать раскольнические общины на Украине, что, по его словам, является грубым нарушением православных канонов.