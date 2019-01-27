Соратника Порошенко ограбили в «проклятом месте» под Киевом

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Владимир Куренной рассказал, что был ограблен на парковке гипермаркета в Ходасеевке в Киевской области.

Куренной заявил, что это место стало для него проклятым, так как здесь же шесть лет назад у него пытались угнать автомобиль, передает РИА «Новости»

«Как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану, умчался», — рассказал депутат Рады об обстоятельствах последнего ограбления.

«Как позднее оказалось, его сообщник тем временем пробил мне ножом заднее колесо, видимо, чтобы я не погнался за ними», — сказал он.

По словам украинского депутата, в похищенной сумке были ноутбук, документы, телефон Nokia 3310, очки и лекарства. Он пообещал, что его взаимоотношения с гипермаркетом, у которого произошел инцидент, завершатся.

В апреле 2015 года в Киеве ограбили невестку убитого бывшего депутата Верховной рады.