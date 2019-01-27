Отказаться от туалетной бумаги предложили немецкие журналисты

Немецкая журналистка Лара Тиде призывает отказаться от туалетной бумаги и подумать над альтернативными способами гигиены. В статье, опубликованной в Süddeutsche Zeitung, она пишет, что люди смывая в унитаз тонны бумаги, вредят планете.

По данным издания, средняя немецкая семья использует 93 рулона туалетной бумаги. Журналист отметила, что из-за высоких требований к производству бумажных рулонов европейские изготовители вынуждены закупать свежую древесину.

Чтобы сберечь леса на планете, Тиде предлагает вместо пипифакса использовать «плошки с водой».

«Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы», — пишет журналистка.

В качестве альтернативы для более состоятельных граждан Тиде видит биде.

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