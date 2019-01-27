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Отказаться от туалетной бумаги предложили немецкие журналисты 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: nsn.fm
Немецкая журналистка Лара Тиде призывает отказаться от туалетной бумаги и подумать над альтернативными способами гигиены. В статье, опубликованной в Süddeutsche Zeitung, она пишет, что люди смывая в унитаз тонны бумаги, вредят планете.
По данным издания, средняя немецкая семья использует 93 рулона туалетной бумаги. Журналист отметила, что из-за высоких требований к производству бумажных рулонов европейские изготовители вынуждены закупать свежую древесину.
Чтобы сберечь леса на планете, Тиде предлагает вместо пипифакса использовать «плошки с водой».
«Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы», — пишет журналистка.
В качестве альтернативы для более состоятельных граждан Тиде видит биде.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с переработкой мусора будет решена.
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В мире , Европа
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