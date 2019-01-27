В Донбасс прибыли украинские снайперы-провокаторы

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В ДНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения 

РИА Новости + ещё 6 53 минуты назад
Украинские снайперы прибыли в район подконтрольного Киеву Дзержинска у линии соприкосновения в Донбассе для прове проводится командованием оккупационных сил в преддверии очередного раунда переговоров контактной группы в Минске и визита на Донбасс целого дения провокаций, заявил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"По имеющейся у нас информации, в район юго-восточнее населенного пункта Дзержинск (Торецк после переименования Киевом — ред.) отмечено прибытие снайперов из состава 58 мотопехотной бригады", — сказал Безсонов.
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По его словам, перед снайперами поставлена задача "вести беспокоящую провокационную стрельбу с целью вызова ответного огня".
"Украинские пропагандисты в дальнейшем должны будут обвинить нас в нарушении режима "тишины". Этот комплекс мероприятий целенаправленноряда делегаций из западных стран", — добавил Безсонов.
Ближайшая встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в Минске 30 января.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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