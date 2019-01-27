США провели секретную операцию по вызволению главарей ИГ

Стало известно о секретной операции США по вызволению главарей ИГ из афганской тюрьмы

По данным иранского агентства Tasnim, 40 главарей «Исламского государства*» две недели назад при помощи американских войск сбежали из тюрьмы в Афганистане, которая контролируется боевиками радикального движения «Талибан».

По данным источников агентства, была проведена «секретная операция США» в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Информацию изданию подтвердил и замглавы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе в МИД России заявили, что имеются свидетельства связей американцев с «Исламским государством*». В том числе было указано на попытку США с помощью военной операции в Афганистане не допустить утечки информации о реальных спонсорах ИГ*.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"