Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о секретной операции США по вызволению главарей ИГ из афганской тюрьмы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
По данным иранского агентства Tasnim, 40 главарей «Исламского государства*» две недели назад при помощи американских войск сбежали из тюрьмы в Афганистане, которая контролируется боевиками радикального движения «Талибан».
США и талибы решили судьбу Афганистана
По данным источников агентства, была проведена «секретная операция США» в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Информацию изданию подтвердил и замглавы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе в МИД России заявили, что имеются свидетельства связей американцев с «Исламским государством*». В том числе было указано на попытку США с помощью военной операции в Афганистане не допустить утечки информации о реальных спонсорах ИГ*.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Абэ заявил о наступлении решающего момента в переговорах с Россией о мире Украина похвасталась удалением упоминания России с усыпальницы Роксоланы в Стамбуле На Филиппинах 19 человек погибли при взрыве в церкви
Комментарии90
В мире , Видео , Афганистан , США
Читайте также
Видео
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
«Акт трусости»: Венесуэла обвинила атташе в США в измене
В мире Статьи
«Жёлтые жилеты» провели первую ночную акцию протеста
В мире Европа
«Ложь и провокация»: Собчак объяснила скандал на телеканале
Шоу-бизнес Статьи
США провели секретную операцию по вызволению главарей ИГ
В мире
«Вы в этот бюджет что-то вложили?»: Россиян спровоцировали
Политика Другое
У Шепелева нашли еще одного ребенка
Шоу-бизнес
Европа нас обманывает: в Раде обвинили Макрона и Меркель
В мире Статьи
Пистолет Glock научили считать патроны
Армия Оружие
В МИД прокомментировали выделение ФРГ денег блокадникам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение