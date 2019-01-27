США провели операцию по вызволению главарей ИГ

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СМИ сообщили о секретной операции США по вызволению главарей ИГ 

Рамблер + ещё 6 3 часа назад
Войска США две недели назад содействовали побегу сорока главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России как террористическая) из тюрьмы в Афганистане, контролируемой боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
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Как уточняется, «секретная операция США» была организована в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана.
Данную информацию подтвердил заместитель главы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.
Накануне в Катаре завершились шестидневные переговоры между представителями группировки «Талибан» и американскими властями, речь на них шла о пунктах соглашения о прекращении войны в Афганистане, в частности, оговаривались сроки вывода войск из Афганистана. Соединённые Штаты ввели войска в Афганистан в 2001 году. По разным данным здесь находится от 8,5 тыс. до 11 тыс. солдат и военных специалистов.
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В мире , Видео , Афганистан , США
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