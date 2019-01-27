США провели операцию по вызволению главарей ИГ

СМИ сообщили о секретной операции США по вызволению главарей ИГ

Войска США две недели назад содействовали побегу сорока главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России как террористическая) из тюрьмы в Афганистане, контролируемой боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Как уточняется, «секретная операция США» была организована в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана.

Данную информацию подтвердил заместитель главы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.

Накануне в Катаре завершились шестидневные переговоры между представителями группировки «Талибан» и американскими властями, речь на них шла о пунктах соглашения о прекращении войны в Афганистане, в частности, оговаривались сроки вывода войск из Афганистана. Соединённые Штаты ввели войска в Афганистан в 2001 году. По разным данным здесь находится от 8,5 тыс. до 11 тыс. солдат и военных специалистов.