В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе

В палате общин Великобритании предположили, что конфликт в Донбассе можно решить быстрее, если на выборах украинского президента выиграет кандидат, расположенный к России более дружественно.

Соответствующее мнение выражено в докладе специалистов библиотеки палаты общин.

«По мнению многих комментаторов, Украина едва ли когда-нибудь вернёт себе контроль над Крымом. В отношении Донбасса ситуация не столь ясна, но в любом случае переговоры, скорее всего, будут затягиваться, если только новый и более дружественно настроенный к России президент Украины не решит отказаться от прозападного курса и урегулировать спор», — отметили там.

В парламенте уточнили, что в случае второго тура выборов в стране «возможен неожиданный результат», если «пророссийский кандидат» пообещает покончить с конфликтом в Донбассе и «болезненными рыночными реформами».