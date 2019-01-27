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В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В палате общин Великобритании предположили, что конфликт в Донбассе можно решить быстрее, если на выборах украинского президента выиграет кандидат, расположенный к России более дружественно.
Соответствующее мнение выражено в докладе специалистов библиотеки палаты общин.
«По мнению многих комментаторов, Украина едва ли когда-нибудь вернёт себе контроль над Крымом. В отношении Донбасса ситуация не столь ясна, но в любом случае переговоры, скорее всего, будут затягиваться, если только новый и более дружественно настроенный к России президент Украины не решит отказаться от прозападного курса и урегулировать спор», — отметили там.
В парламенте уточнили, что в случае второго тура выборов в стране «возможен неожиданный результат», если «пророссийский кандидат» пообещает покончить с конфликтом в Донбассе и «болезненными рыночными реформами».
Подробнее — в материале RT.
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