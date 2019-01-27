Мадуро объявил о победе Венесуэлы в ООН 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил выступление своей делегации на заседании Совета Безопасности ООН.
«Мы победили в ООН, это великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза», — заявил Мадуро по окончанию заседания, которое длилось около пяти часов.
Впрочем, никаких конкретных решений по кризису в Венесуэле Совет безопасности так и не принял. Россия в очередной раз поддержала действующего президента, а США выразили надежду, что Москва всё-таки изменит свою позицию.
Как писал News.ru, 27 января Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, которых президент страны Николас Мадуро объявил персонами нон грата. Отзывать сотрудников дипмиссии в Вашингтоне начала и Венесуэла.
23 января действующий президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и дал сотрудникам консульств 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Это произошло после того, как Вашингтон поддержал и признал полномочия самопровозглашённого президента, лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. По его словам, американское посольство остаётся в Каракасе. В свою очередь в Госдепартаменте США заявили, что не планируют закрывать дипмиссию и продолжать оценивать ситуацию в стране.