Мадуро объявил о победе Венесуэлы в ООН

«Мы победили в ООН, это великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза», — заявил Мадуро по окончанию заседания, которое длилось около пяти часов.

Впрочем, никаких конкретных решений по кризису в Венесуэле Совет безопасности так и не принял. Россия в очередной раз поддержала действующего президента, а США выразили надежду, что Москва всё-таки изменит свою позицию.

Как писал News.ru, 27 января Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, которых президент страны Николас Мадуро объявил персонами нон грата. Отзывать сотрудников дипмиссии в Вашингтоне начала и Венесуэла.