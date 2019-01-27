«Дружественный настрой к России»: в Британии предположили, как можно решить конфликт в Донбассе

В Британии выразили мнение, что конфликт в Донбассе можно решить быстрее, если на выборах президента Украины победит более дружественно настроенный к России кандидат. Такие выводы представлены в отчёте библиотеки палаты общин Великобритании . В российском экспертном сообществе эти предположения назвали «объективной истиной» — так Киев может начать выполнение Минских соглашений. Российская сторона ранее не раз подчёркивала, что Украина не предпринимает шагов для урегулирования обстановки на востоке страны.

В Великобритании считают, что конфликт в Донбассе можно решить быстрее при условии, если на президентских выборах на Украине победит более дружественно настроенный к России кандидат. Такие выводы содержатся в докладе специалистов библиотеки палаты общин Великобритании.

«По мнению многих комментаторов, Украина едва ли когда-нибудь вернёт себе контроль над Крымом. В отношении Донбасса ситуация не столь ясна, но в любом случае переговоры, скорее всего, будут затягиваться, если только новый и более дружественно настроенный к России президент Украины не решит отказаться от прозападного курса и урегулировать спор», — говорится в документе.

Отметим, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко , согласно данным соцопросов, составляет около 14%. Лидер президентского рейтинга — глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты.

При этом в документе палаты общин также приводятся данные о лидерстве Тимошенко, тогда как другие кандидаты, включая действующего президента Петра Порошенко, находятся «далеко позади».

Вместе с тем другой опрос, на который ссылаются исследователи, показывает, что 74% населения не доверяют Тимошенко. Этот показатель немногим лучше, чем 80% недоверия Петру Порошенко.

Впрочем, в палате общин Великобритании отмечают, что политика Юлии Тимошенко — «националистическая и популистская». Кандидат в меньшей степени проводит реформы, рекомендованные ЕС МВФ , которые должны «помочь Украине приблизиться к ЕС».

«В случае второго тура (президентских выборов. — RT), в котором Тимошенко или другому известному и номинально прозападному политику предстоит сойтись с более пророссийским кандидатом, возможен неожиданный результат, если последний пообещает покончить с конфликтом (в Донбассе. — RT) и болезненными рыночными реформами», — сообщается в документе.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян назвал «объективной истиной» предположения авторов документа относительно урегулирования ситуации в Донбассе.

«Если будет избран кандидат, который настроен даже не дружественно, а хотя бы адекватно в отношении России, то он может по крайней мере начать процесс выполнения Минских соглашений, итогом которых является реинтеграция Донбасса в состав новой федеральной Украины. Если он готов пойти по этому пути — прекращать возлагать всю вину на Россию, — то, конечно же, процесс решения конфликта в Донбассе будет гораздо более быстрым. К большому сожалению, маловероятно, что кто-нибудь из украинских кандидатов выберет этот путь», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев предположил, что для завершения вооружённого конфликта в Донбассе необходимо «сменить идеологию». В частности, проводить индустриализацию, которая вернёт в страну «людей, отрасли, сделает Украину сильной и вместе с этим равной всем соседям».

«Факты передёргиваются»

Британские аналитики в очередной раз не постеснялись упомянуть, что Россия якобы пытается установить контроль над Украиной.

Авторы также ссылаются на доклад британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House , в котором утверждалось, что в случае Украины Москва якобы пытается воспрепятствовать её интеграции в евро-атлантические структуры. Примечательно, что, как указывалось в самом докладе Chatham House, такое исследование стало возможным благодаря «щедрой поддержке» со стороны американского «Национального фонда в поддержку демократии»* (NED) — организации, признанной нежелательной на территории РФ.

Такого же мнения придерживается администрация украинского лидера Петра Порошенко — наряду с представителями США и Евросоюза, которые регулярно обвиняют Россию в разжигании и эскалации конфликта на востоке страны. На этом фоне Великобритания продолжает расширять своё военное присутствие на Украине в преддверии президентских выборов.

В сентябре 2018 года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон анонсировал намерение усилить британское военное присутствие на территории республики. После встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком было объявлено, что в январе и феврале 2019-го на Украину направят учебные группы, состоящие из военнослужащих королевских ВМС и морской пехоты, а также сухопутных войск.

Как отметил в беседе с RT доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин , «антироссийская истерия» уже стала отдельным явлением в медийном пространстве Великобритании.

«Мне кажется, что всё это воспринимают уже как «дважды два — четыре», что если что-то происходит на постсоветском пространстве, то во всём виновата Россия, все беды исключительно из-за неё. Когда вот такая инерция существует, когда такой фон всех новостных заметок о России, чего приходится ожидать от различного рода аналитических докладов, записок и обзоров? Я не считаю, что доклад британской библиотеки всеобъемлющий и обладает цифрами и фактами. Я видел много других похожих докладов, в которых зачастую факты передёргиваются», — заключил эксперт.

В библиотеке палаты общин также считают, что «действия России» якобы привели к «десяткам тысяч жертв» в результате территориальных конфликтов в соседних странах.

В докладе упоминается «аннексия» Крыма, «военное присутствие» России на «территории» Грузии — в Абхазии и Южной Осетии (в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии). Также говорится о «вмешательстве» в конфликты между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и о том, что в Молдавии, в частности в Приднестровье, находятся российские военнослужащие.

Между тем сами государства-участники и дипломаты не раз отмечали роль России в урегулировании конфликтов бывших республик СССР.

Так, 1 сентября 2018 года на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Россия продолжит оказывать поддержку для скорейшего решения нагорно-карабахского конфликта.

«Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта, играет важную роль в деле урегулирования. Россия является нашим соседом, нашим историческим партнёром и другом. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены», — заявил Ильхам Алиев.

Кроме того, Россия готова продолжать быть посредником в переговорах и гарантом приднестровского урегулирования. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с молдавским коллегой Андреем Галбуром 4 апреля 2016 года.

Политика русофобии

Конфликты на территории постсоветского пространства выгодны Западу для ослабления России, полагает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв

«Вся эта вакханалия конфликтов связана именно с Западом и Россией. То есть нужно ослабить Россию, а ослабить её можно только одним — превратить наши бывшие союзные республики в наших врагов. Конфликты выгодны Западу, притом не столько Великобритании, сколько Соединённым Штатам», — заявил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, по его словам, позиция Лондона «в корне неверная», однако британскому политическому истеблишменту выгодно делать подобные заявления.

«Им это выгодно, потому что во многом внешняя политика Великобритании сегодня строится на русофобии. Надо развлечь своё население в условиях брексита, чтобы не задавали вопросов, что происходит», — резюмировал политолог.