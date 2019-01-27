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Эксперт призвал Японию отказаться от «иллюзий» насчет Южных Курил 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
После того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз "уехал из Москвы с пустыми руками", попытки японской стороны добиться соглашения с Россией окончательно провалились, считает доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун в статье для Nikkei Asian Review.
Эксперт также призывает Японию отказаться от "иллюзий относительно территориального спора" за четыре острова Южных Курил. Он отмечает, самой лучшей возможностью "вернуть" территории были в 90-е и начале 2000-х, когда российская экономика было в глубоком кризисе, и в обмен на помощь Япония могла бы выторговать себе сделку.
Другим "правильным моментом" мог стать момент после присоединения Крыма к России, когда Москва была якобы более открыта для переговоров, чтобы выбраться из-под международной изоляции, добавляет Браун.
Помимо этого, на руку японскому премьеру также пошло наличие слишком слабой оппозиции внутри страны, а также приход к власти в США Дональда Трампа, который не слишком обращает внимание на этот вопрос. Поэтому Абэ пошел на максимальные уступки для России, в частности, согласился вести переговоры на базе декларации 1956 года, был готов к передаче всего двух островов, а также пообещал не размещать там американские военные базы.
Тем не менее эти действия Японии никаким образом не повлияли на позицию Москвы по этому вопросу. Теперь уже стало очевидно, что Россия не собирается отдавать Южные Курилы, и как бы Токио ни пытался под неё подстроиться, этого не произойдёт. Это было понятно ещё до встречи Путина и Абэ, когда глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что две страны ещё далеки от партнёрства на международной арене, и потребовал, чтобы Япония признала суверенитет Москвы над островами, пишет Браун.
Он добавляет, что Японии следует отказаться от "иллюзий", и лучше продолжить развивать сотрудничество в сфере экономики, политики, безопасности. Тогда страна сможет уйти от "раболепного отношения", которым отличается подход Абэ к России, и начать выстраивать более прагматичные контакты с соседом.
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В мире , Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Джеймс Браун , МИД , Москва , Япония
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