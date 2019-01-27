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Католический собор взорвали во время мессы 

Lenta.ru + ещё 20 3 часа назад
Фото: Reuters
Взрыв прогремел в католическом соборе на острове Холо на юге Филиппин. Не менее 19 человек погибли, десятки получили ранения. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщает BBC.
Бомба взорвалась внутри собора во время воскресной мессы, затем второе устройство сдетонировало на автостоянке. Некоторых пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом. Ранее этот собор уже пытались взорвать.
Как отмечает BBC, в этом регионе страны активны исламистские группировки, но пока ни одна радикальная организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.
На прошлой неделе на юге Филлипин прошел референдум, большинство населения, состоящее из мусульман, проголосовало за расширенную автономию. Однако провинция Сулу, к которой относится Холо, высказалась против.
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В мире , Азия , Другое , Украина , Филиппины , Холо
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