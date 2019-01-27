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Украина провалила все попытки разойтись с Россией 

News.ru 1 час назад
На Украине признали невозможность полного разрыва отношений с Россией. Официальный Киев провалил все попытки «разойтись» с Москвой, считает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
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Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что Украина до сих пор не может отказаться от импорта российской продукции и, более того, продолжает наращивать экономические отношения с Россией в некоторых сферах. Экс-глава Минтранса также критически оценил шансы Украины попасть в Евросоюз.
«Выйдя из СНГ и отказавшись от интеграции с ЕврАзЭС, Украина не вошла в НАТО и ЕС, и никто никуда не примет её в ближайшие 30 лет, поскольку вшивых в баню не берут», — заявил Червоненко в интервью телеканалу NewsOne.
По словам эксперта, первое, что придётся сделать будущему президенту Украины — это ехать в Россию и договариваться.
С января по ноябрь 2018 года Украина значительно нарастила импорт товаров из России, в том числе автомобилей. Как писал News.ru, за минувший год туда было экспортировано около 4 тыс. машин российского производства.
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Комментарии209
В мире , Видео , Украина , Москва
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