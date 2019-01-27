Венесуэла отвергла ультиматум европейских стран

«С чего вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматум?» — заявил он в ответ на требование нескольких европейских стран не назначать в Венесуэле досрочные выборы в течение восьми дней — тогда они признают временным президентом Хуана Гуайдо.

Арреаса добавил, что некоторые «правительства-сателлиты» идут на поводу у США, называя президента Николаса Мадуро нелегитимным.

«Займитесь своими делами, уважайте самоопределение народов», — заключил министр.

Заседание Совбеза ООН было посвящено положению в Венесуэле. США призвали поддержать парламент Венесуэлы, во главе которого стоит лидер оппозиции Хуан Гуайдо, как «единственно демократический избранный институт страны». Эту позицию поддержали девять из 15 стран-участниц Совбеза. Против выступили Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

Российская сторона прямо обвинила США в попытке устроить госпереворот и настаивала на обсуждении иностранного вмешательства в дела Каракаса.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Недавно переизбранный на этот пост Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.