Президент Австрии раскритиковал США из-за ситуации с «Северным потоком — 2»

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен раскритиковал США за давление на Евросоюз из-за проекта российского газопровода "Северный поток — 2", пишет Standard.

"Американское правительство относится к Евросоюзу и отдельным странам-членам как к колониям", — передает издание слова политика, отмечая, что заявление Ван дер Беллена связано с противоречиями вокруг "Северного потока — 2" и ядерной сделки с Ираном.

Однако австрийский президент выразил мнение, что Россия якобы также надеется на ослабление ЕС. Он добавил, что Евросоюз может чувствовать себя увереннее на внешнеполитической арене, поскольку является одной из трех крупнейших экономик в мире.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза.

США в мае прошлого года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.